Proč berou ženy v Česku méně peněz a 10 způsobů jak s tím přestat?

V České republice berou ženy v průměru o 20 % méně, než muži. Tento ošklivý rozdíl v odměňování hází podle aktuálního výpočtu Eurostatu Českou republiku na třetí místo od konce v Evropě. Proč je tomu tak a co s tím mohou české ženy – a organizace – dělat? To je hlavní téma 11. ročníku konference Equal Pay Day, která se koná 27. března 2020. Díky posledním nařízením vlády se konference bude konat on-line. Druhý mentoringový den se přesouvá na 7. listopadu 2020.

Rozdíl v odměňování se mění v Česku podle věku. Nejvyšších hodnot dosahuje ve věku mezi 35. a 44. rokem, kdy se blíží hranici 30 %. Podle projektu 22 % K ROVNOSTI, který se opírá o čísla Českého statistického úřadu (Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2019), tato realita souvisí s odchodem žen na mateřskou a rodičovskou a nedostatek možností sladit profesní život s nároky rodiny.

Paradoxně, čím vyšší vzdělání mají Češky, tím větší je platový rozdíl. U vysokoškolaček jde až o 29 %. „Souvisí to zejména s faktem, že ženy chybějí ve vyšších a řídicích pozicích. Na-vzdory svému vyššímu vzdělání totiž často přijmou nižší pozici, která neodpovídá jejich kvali-fikaci. Dělají to hlavně proto, že u nás je málo možností skloubit rodinný život s prací, muži nejsou do péče a chodu domácnosti, částečné úvazky nejsou vžité a jsou spíš brzdou kariérní-ho rozvoje a rodinný rozpočet je u nás nastaven dvoupříjmově,“ říká k aktuálním číslům Lenka Simerská, hlavní gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI na MPSV. Podle Simerské je druhou příčinou rozdílné ohodnocení na stejné pracovní pozici. Tedy například situace, kdy ženy ma-nažerky pobírají nižší mzdy, než její kolegové manažeři na stejných pozicích.

Co s tím?

Pokud si už říkáte, co s tím, zde je seznam deseti doporučení, které můžete začít aplikovat hned, pokud cítíte, že nejste v práci odměňované spravedlivě.

1. Mluvte otevřeně o penězích

O tom, kolik reálně vyděláváte, byste se měly otevřeně bavit nejen doma, s partnerem, ale i v práci a se svými kamarádkami. Někdy vás překvapí, když se dozvíte, jak je hodnocená práce na stejné pozici v jiných firmách.

2. Hledejte více informací o odměňování ve vašem sektoru

V současné době existuje spousta asociací, které vydávají pravidelné reporty zahrnující infor-mace o hranicích odměňování v určitých průmyslových sektorech. Na příklad Asociace Business Service Leaders (ABSL) vydává komplexní report mapující pozice a odměňování v sektoru sdílených služeb. Co by se stalo, kdybyste prostě hodily do vyhledávače slova od-měňování plus váš region a váš průmysl?



3. Sledujte ekonomická média

Kromě asociací i česká média píšou pravidelně o tom, kolik lidé berou v určitých firmách i sektorech. Sledujte hlavní ekonomická média; pokud jsou články zamčeny, neváhejte si je pořídit – často taková malá investice vám může ušetřit desítky a stovky tisíc korun, pokud si je pak vyjednáváte jako navýšení odměňování v práci.



4. Zastavte se v pracovní agentuře nebo u “lovce mozků”

V každém městě je spousta pracovních agentur, hlavně v době, kdy nezaměstnanost je v Česku rekordně nízká. Co by se stalo, kdybyste do jedné takové agentury zavolaly a objed-naly si nezávaznou konzultaci? V rámci hovoru se pak můžete zeptat na to, kolik berou lidé průměrně ve vašem sektoru a na vašich pozicích. Takový dialog vás nemusí nic stát. Také ne-musíte opustit svoji stávající práci jen proto, že jste si daly kávu s headhunterem. Vědět ale, na koho se obrátit nebo nechat lidi z náborového sektoru vědět, že jste zvědavé a proaktivní se může vždy hodit do budoucna.

5. Bavte se s kolegy - i s těmi, kteří odchází

Lidé se v práci často bojí sdílet informace o tom, kolik vydělávají, především pokud to zakáže firemní politika. Pokud ale víte, že někdo odchází nebo odešel z vaší firmy, přidejte si tyto osoby na sociální sítě a pozvěte je na kávu. Bavte se otevřeně o tom, kolik vydělávali v minulosti ve vaší firmě a v čem spočívala její struktura odměňování. Nebojte se mluvit úplně otevřeně o penězích – největší překážkou před tím, že nedostáváme za svoji práci, kolik si za-sloužíme, je náš stud a fakt, že se bojíme tuto oblast adresovat odvážně, otevřeně a trans-parentně.



6. Naučte se vyjednávat

Mzda nespočívá jen ve fixní odměně, kterou dostáváme pravidelně, měsíčně, na platební pás-ce. Do mzdy patří také bonusy nebo takzvané benefity. U benefitů je užitečné bavit se s lidmi z oddělení lidských zdrojů o její celkově hodnotě. I zde se vyplatí mít přehled, co nabízí jaké firmy na trhu a do jaké míry je nabídka vaší společnosti konkurenceschopná či nikoliv. Pokud vidíte, že vaše firma dosáhla stropu, co se týče vaší fixní odměny, vyjednejte si k tomu něco jiného, co vás naplní a zaručí vám budoucí růst platu a kariéry – třeba vzdělávání, vstupy na konference a na akce, kde můžete potkávat zajímavé lidi apod. Hlavně jděte do vyjednávání připravené s jasným seznamem toho, čeho chcete dosáhnout a co je pro vás důležité.

7. Vždy si řekněte o 20 až 30 % více, než to, s čím byste byly ve finále spokojené

Když jdou ženy na pohovor do nové firmy nebo do stávající společnosti, často si řeknou o dost méně, než by si ve skutečnosti přály. Dělají to v naději, že díky tomu získají vysněnou práci, a pak se uvidí. Ve skutečnosti opak je pravdou. Vždy jděte na vyjednávání připravené a s návrhem o 20 až 30 % vyšší než to, co by vás v realitě uspokojilo. Nejhorší, co se může stát je, že vám řeknou, že vám to nedají. Až v tomto okamžiku se můžete ptát, kolik je firma při-pravená nabízet za tu vaší budoucí práci – a také, co by se dalo udělat, aby firma pokryla roz-díl mezi vaším očekáváním a skutečnou mzdou - třeba právě investice do vzdělávání, zkrácený úvazek, více dnů dovolené nebo práce z domova či jiné formy benefitů, které by vás uspokoji-ly dlouhodobě.



8. Vyjednávejte pořád

V některých firmách se vedou diskuze o navýšení mzdy jednou ročně, v některých častěji. Jakmile vidíte, že se vám povedlo něco velkého, zkuste znovu otevřít dialog o struktuře vaší mzdy. Podobný dialog by měl proběhnout alespoň dvakrát do roka; když pracujete v obchodu, pak ještě častěji.



9. Vzdělávejte se

Pokud vidíte, že vaše firma do vás neinvestuje, neusněte na vavřínech. Bavte se s kariérním poradcem a vyberte si školení, které by zvýšilo vaší hodnotu na trhu práce. Jakmile obdržíte nový certifikát, předložte to do oddělení péče o lidí jako argument ke znovu otevření dialogu o vaší struktuře odměňování.



10. Nezapomeňte, že neprodáváte práci, ale svůj život

Pokud ani teď nejste přesvědčené, že byste si mohly vyjednat a vydělat více, pak si uvědomte, že v práci strávíte dvě třetiny svého života. To je stejný čas, které jste mohly strávit jinak – se svoji rodinou nebo třeba podnikáním a naplněním svých snů a podobně. Proto do firem ne-prodáváte jen své kompetence formou práce, ale svůj čas a svůj život. A ten je k nezaplacení. Proto se zkuste podívat dnes ráno upřímně do zrcadla a říct si otevřeně, kolik si myslíte, že je hodnota vaší práce. Pak podle toho jednejte – vědomě, neustále a důstojně. Snad i díky tomu – a i díky vám - bude pak jednoho dne v Česku rozdíl v odměňování žen a mužů zanedbatelný a podobné diskuze o nerovnosti platů by konečně ztratily svůj smysl.

Konference Equal Pay Day se koná on-line 27. března, kdy vystoupí 25 řečníků na téma Role ženy v odpovědném byznysu. 7. listopadu 2020 pak 65 mentorek věnuje svůj čas tisícovce žen u kulatých stolů, kde jim bude předávat své zkušenosti. Můžete tak v získat nové vhledy do svého podnikání nebo kariéry. Druhý, mentoringový den proběhne na původním místě konání, v Clarion Congress Hotelu Prague.

Více informací o konferenci Equal Pay Day: www.equalpayday.cz