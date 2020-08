Protesty v Bělorusku nekončí, krizi řešila i česká bezpečnostní rada!

Situací v Bělorusku se v úterý dopoledne zabývalo také předsednictvo bezpečnostní rady České republiky. A shodlo se na tom, že Česko podpoří opoziční hnutí i nezávislá média v Bělorusku.

"My jsme si vyslechli informace z našich služeb a shodli jsme se na tom, že je potřeba vyjádřit silnou podporu občanům Běloruska, kteří požadují demokratické změny," popsal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Schůzka předcházela mimořádnému středečnímu jednání prezidentů a premiérů Evropské unie. Brusel už oznámil, že uvalí sankce na představitele země, kteří falšovali volby a podporovali násilí na demonstrantech. Česko bude na summitu zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO), který režim autoritářského Lukašenka kritizuje.

"To, co se tam děje, je absolutní katastrofa. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli to dopadne jako u nás sametová revoluce v roce 1989. Nebo po telefonátu Lukašenka s Putinem to může dopadnout jako v roce 1968, kdy přišly ruské tanky a zničily Pražské jaro," obává se Babiš.

Volat si bude ruský prezident také s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Rusko Lukašenkovi přislíbilo v případě potřeby vojenskou pomoc.

Protesty vypukly po vyhlášení výsledků prezidentských voleb.V hlasování Lukašenko získal více než 80 a Cichanouská necelých 11 procent hlasů. To ale neodpovídá průzkumům nezávislých pozorovatelů. Podle nich Cichanouská dosáhla mnohem lepšího výsledku než Lukašenko.