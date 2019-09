Průměrný důchod se zvýší o 900 korun! Spočítejte si, kolik budete brát

Poslanci ve středu rozhodli o zvýšení důchodů v příštím roce. Průměrná penze má růst o 900 korun, což je více, než by činila zákonná valorizace důchodů. Spočítejte si na kalkulačce, kolik budete v roce 2020 jako důchodce brát.

Podle zákonné valorizace by měli důchodci příští rok brát v průměru zhruba o 750 korun měsíčně více, než mají nyní. Vláda se ale rozhodla seniorům přidat ještě více - průměrná penze se má zvednout o 900 korun měsíčně.

Na kalkulačce webu Peníze.cz si můžete spočítat, jak vysoký důchod budete vy nebo třeba vaši rodiče v příštím roce pobírat. Částka se ještě může změnit na základě makroekonomických údajů, konečná čísla budou známa na konci září.

Do kalkulačky stačí zadat váš současný důchod:

Penze.cz

Valorizace dchod 2020

Vládní novelu zákona do Sněmovny vrátili senátoři, kteří chtěli vyšší růst penzí pro starší seniory. Všichni, kteří jsou v důchodu 25 let a více, měli podle Senátu dostat o tisíc korun měsíčně navíc. Poslanci ale podpořili vládní novelu, pro bylo všech 176 přítomných.

Do Sněmovny na projednávání dorazil zástupce Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Senátní návrh podle něj maže rozdíly mezi ženami a muži, protože stanovuje dobu, jak dlouho mají být v penzi - bez ohledu na jejich věk. Matky, které v minulosti odcházely do důchodu dříve, by se tak zvýšení dočkaly dříve.

Naopak vládní úpravu hájila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle ní si matky zaslouží vyšší důchod od prvního dne, ne až po 25 letech. Připravuje prý samostatnou novelu, která by to měla zajistit. Vystrčil reagoval slovy, že je "lepší aspoň nějaká spravedlnost než žádná". Poslance ale nepřesvědčil.

Průměrná měsíční penze je podle posledních údajů 13 377 korun, příští rok by měla vzrůst zhruba o tisícovku. Podle aktuálních dat by se průměrný důchod podle zákonné valorizace zvýšil o 750 korun. Přijátá novela ho zvedne ještě o dalších 150 korun.

Novela zákona o důchodovém pojištění musí ještě podepsat prezident Miloš Zeman. Důchod se pak jako obvykle zvýší od ledna, valorizaci stanovuje zákon na základě inflace a růstu mezd. Zvýšení penzí podle Maláčové vyjde státní pokladnu zhruba na 5,4 miliardy korun.