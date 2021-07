První foto z Bertramky od Gottovy smrti: Pořídila ho vdova Ivana

Ivana Gottová soukromí svoje i dcer střeží jako oko v hlavě. Rok a půl od smrti Mistra ale udělala výjimku a nechala všechny příznivce nahlédnout na Bertramku. Ponoukla jí k tomu herečka Michaela Kuklová.

Ta přišla o víkendu ke Gottovým na návštěvu a nechala se od Ivany nafotit na terase, která nabízí neuvěřitelné výhledy na Prahu. Věčný Slavík si vilu pořídil už v 70. letech a od té doby na ni nedal dopustit.

"Tyhle fotky z Bertramky jsou focené Ivankou (děkuju) pro vás, moje příznivé duše, abyste se pokochali výhledem, který Karel Gott tak miloval," napsala Kuklová

"Krásný víkend, milí, ode mě, Ivanky, holčiček i feneček a určitě i od Karla," doplnila oblíbená herečka.

Karel Gott podlehl 1. října 2019 akutní leukemii, bylo mu 80 let. Tehdy se spekulovalo, že Ivana bude možná chtít Bertramku kvůli smutku opustit. To se však nestalo, vdova i s dcerami Charlotte a Nelly zůstala. Vždyť Mistr si přál pohřbít na nedalekých Malvazinkách právě proto, aby to k němu jeho holky měly blízko.

Mistr by příští středu oslavil 82. narozeniny. U té příležitosti vychází jeho autobiografie Má cesta za štěstím, kterou dokončoval ještě v posledních měsících svého života.

