Prymula na Hrad? Prezident chce bývalého ministra do týmu expertů

Informaci, že by Roman Prymula mohl spolupracovat s hlavou státu, redakci TN.cz potvrdil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Pan prezident uvažuje o tom, že by nějakou formu spolupráce s panem profesorem Prymulou navázal,“ uvedl. Konkrétnější mluvčí být nechtěl, Zemanovi by ale exministr mohl radit ohledně stále se zhoršující epidemie onemocnění covid-19 v Česku. Roman Prymula na dotaz ohledně nového postu zatím neodpověděl.



Zeman se svým obdivem k profesoru Prymulovi nijak netají. Na podzim minulého roku mu udělil Řád Bílého lva za zvládnutí první vlny epidemie v Česku. Zhruba před měsícem také prezident na Frekvenci 1 připustil, že měl Prymula zůstat ve funkci ministra zdravotnictví, jelikož byl kompetentnější než současný ministr Jan Blatný (za ANO).



Průšvihář Prymula



Epidemiolog Roman Prymula do širšího podvědomí společnosti vstoupil za takzvané první vlny epidemie koronaviru, kdy působil jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví. Na vlastní žádost tuto funkci opustil a premiér Andrej Babiš (ANO) z něho udělal vládního zmocněnce.



Po rezignaci bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zaujal volné křeslo šéfa rezortu zdravotnictví právě Prymula. Ve funkci vydržel jen 40 dní.

Koncem října ho totiž vyfotografovali reportéři Blesku na tajné schůzce v restauraci Rio’s na Vyšehradě. To bylo hlavním důvodem jeho konce v rezortu zdravotnictví. Premiér nad ním hůl v té době ještě nezlomil a udělal z něho opět vládního poradce.



Pro předsedu vlády byly poslední kapkou fotografie z fotbalového utkání Evropské ligy mezi pražskou Slavií a anglickým Leicesterem, kde exministr sedí mezi "vyvolenými" na VIP tribuně.

