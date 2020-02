Lékaři mají zásobu roušek sotva na několik dnů, varuje epidemiolog

"Hlavní aktivita jde směrem k individuální ochraně jedinců, přestože tady zatím žádný případ nemáme. Připravujeme informační kampaň, které víceméně už běží," řekl Roman Prymula.

Lidé vykoupili většinu roušek v internetových i kamenný obchodech. "V tuto chvíli musíme zabezpečit roušky hlavně pro zdravotníky a praktické lékaře, kde je nedostatek. Jednáme s výrobci o eventuální zásobě a uvolníme zásoby, které máme. Ten počet musíme navýšit, protože máme zásoby na jednotky dnů až týdnů a musíme je mít na 4 měsíce," popsal Prymula.

Problém s nedostatkem krve podle něj prý nehrozí, i když transfuzní stanice v Praze přestaly přijímat dárce, kteří se vrátili z Itálie.

Například Itálie ale i další země ruší velké kulturní a sportovní akce. Podle Prymuly je i u nás velkým tématem, jestli nezrušit březnový Světový pohár v biatlonu v Novém Městě. "Protože to je obrovská akce, kde je sto tisíc případných návštěvníků, plus personál a závodníci. Tady už existuje nějaké riziko. Budou tak zvažovány velice pečlivě všechny varianty, jak by ten závod měl proběhnout a jestli ho nezrušíme,“ dodal Prymula.

Evropa ruší všechny akce, které jsou nad tisíc osob. Ženeva letos nebude například pořádat tradiční autosalon. Prymula by se tak přiklonil k variantě, aby závod proběhl, ale bez diváků. "To riziko, že tady bude spousta návštěvníků, a to i ze severu Itálie, je bohužel velké," dodal.