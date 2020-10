Prymula: Přírůstky jsou enormní. Opatření se proto musí zpřísnit

Od pátku platí v Česku nová opatření, která vláda zavedla proti šíření Covidu-19. Pokud by se jejich zavedení neprojevilo na křivce nákazy, pláují odborníci další zpřísnění. Premiér Andrej Babiš (ANO) například nevyloučil ani omezení volného pohybu.



Nyní je zřejmé, že se opatření s největší pravděpodobností opravdu zpřísní.Řekl to ministr zdravotnictví Roman Prymula v reakci na rekordní přírůstek nových případů.



"Páteční nárůst nakažených je enormní a jasně dokládá exponenciální charakter současného vývoje. Reprodukční čísla se zvýšila na 1,4. To indikuje nutnost zpřísnění opatření,“ řekl Prymula.



Ve hře je tak i lockdown, tedy zákaz nebo omezení volného pohybu lidí mimo bydliště. "Buď budou všichni opatření dodržovat, nebo budeme muset přistoupit k dalším omezením. Nemůžeme vyloučit ani lockdown,“ prohlásil premiér Babiš na páteční tiskové konferenci.



Odborníci zároveň apelují, aby se každý, komu to bylo nařízeno, podrobil laboratornímu vyšetření. "Zároveň tito lidé nesmí dělat nic, co by mohlo vést k šíření nákazy,“ dodávají na twitteru pracovníci projektu Chytrá karanténa.

