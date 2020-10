Prymula zkritizoval lidi v obchodech. "Nepoučitelní, šlo jim jen o sebe!"

Vláda podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly udělala dobře, když obchody zavřela ze dne na den. Ve hře prý totiž byla i možnost zavřít je až v pátek.



"My jsme velmi dlouze řešili, jestli ta opatření mají být zpuštěna hned ve čtvrtek nebo až od pátku, aby se lidé mohli připravit. Nicméně ukazuje se, podle toho jak některé obchody byly vzaty skutečně útokem, bez ohledu na to jestli se tam můžu, nebo nemůžu nakazit, tak je zřejmé, že správné bylo to rozhodnutí, které nakonec bylo přijato. To znamená uzavření těchto provozoven co nejdříve," sdělil Prymula ve videu na Twitteru.



Chování lidí ministr zkritizoval. "Bohužel my jsme nepoučitelní a jakmile jde o nějaký drobný benefit pro sebe, tak zapomínáme na veškerou ostražitost," uvedl Prymula.

Lidé se podle něj chovali nevhodně i v minulých dnech. „Každý z nás by se měl zamyslet, jakým způsobem se choval v tom posledním období, jaké měl kontakty a co se stalo,“ uvedl Prymula a apeloval na lidi, aby tentokrát pravidla dodržovali. „Máme velmi přísná opatření, ale ta můžou zafungovat jedině v případě, že to budou opatření nás všech. Když si je vezmete za své a budete je dodržovat,“ požádal Prymula.

Ministr zdravotnictví vysvětluje nejasnosti kolem nových opatření: