Půjde Filip k soudu? Milion chvilek žádá omluvu za lživé obvinění

Ústavní činitelé nesmějí beztrestně zaplevelovat veřejný prostor lží, domnívají se členové spolku, kteří dlouhodobě usilují o demokratické hodnoty v české společnosti. "Toto tvrzení je nedoložené, lživé a absurdní. Terorismus je závažný trestný čin, který je v naprostém rozporu s činností Milionu chvilek, jež směřuje k ochraně a prohlubování demokracie. Spolek proto dnes zaslal Vojtěchu Filipovi předžalobní výzvu. Pokud se pan Filip do týdne za své lživé výroky neomluví, podá na něj spolek žalobu na ochranu dobré pověsti," komentoval rozhodnutí Mikuláš Minář, předseda a mluvčí spolku.

— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) January 14, 2020

V předžalobní výzvě se uvádí: "Milion chvilek se vyhrazuje proti Vašemu tvrzení, že si 'vyzkoušel kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím mu to prochází'. Z povahy výroku se jedná o nepravdivé skutkové tvrzení, k němuž nemáte žádný důkaz… Vzhledem k tomu, že jste veřejně známou osobou, je pravděpodobné, že Vaše výroky budou mít dopad na širokou veřejnost. Veřejnost může tyto difamační informace pokládat za pravdivé, čímž se zásah do osobnostních práv Milionu chvilek může prohloubit."

Ve veřejném prostoru zaznívá o Milionu chvilek mnoho manipulativních lží. Pokud je však autorem těchto bludů první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda parlamentní strany, která drží ve funkci vládu, nelze ji ponechat bez odpovědi.

Vojtěch Filip obvinil spolek Milion chvilek z organizace kybernetického teroristického útoku na nemocnici v Benešově, aniž by k tomu měl jakékoli důkazy. Evidentně se tak snažil smyšleným obviněním vyvolat u části společnosti negativní postoj ke spolku či přímo strach.

Předseda komunistů Vojtěch Filip na sjezdu strany doslova řekl: „Ti, kteří usilují o český Majdan, o státní převrat, nabírají sílu a krok za krokem zkoušejí, co české bezpečnostní složky jsou schopny tolerovat. Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází.“ Později v rozhovoru pro Český rozhlas svá slova potvrdil, pouze dodal, že spolek Milion chvilek nemusí být jediným viníkem útoku a že je to otázka orgánů činných v trestním řízení.

„Lež, kterou na naši adresu vyřkl předseda komunistů Vojtěch Filip, je skutečně absurdní. Spojovat své názorové oponenty se závažnou trestnou činností je typická praktika předlistopadové komunistické strany. Ačkoli většina lidí nad tímto zjevným nesmyslem mávne rukou, snaží se pan Filip zasít zrnko pochybnosti u té části společnosti, která není názorově vyhraněna,“ doplnil Mikuláš Minář.

Absurdní a nedoložená lež Vojtěcha Filipa přináší podle něj jasný důkaz o tom, že se komunistická strana stále nevymanila z předlistopadové éry, ale i o tom, že je dnes veřejný prostor bohužel přesycen množstvím lží a polopravd, které je někdy pro někoho těžké oddělit od pravdivých informací.