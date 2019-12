Filip viní "Chvilkaře" ze státního převratu. Spojil je i s kyberútokem

Na programu zasedání měla být především programová a organizační příprava komunistického sjezdu i strategie pro volební kampaň na podzim příštího roku, předseda Filip se ale opřel i do parlamentních stran a spolku Milion chvilek pro demokracii.

Samotnou KSČM označil ve svém projevu za stranu, "která v podstatě zajistila stabilitu a ekonomický rozvoj České republiky proti chaosu, který tady nastává". Vnitropolitická situace je podle něj poměrně vážná, možná víc, než si uvědomujeme.

"Ti, kteří usilují o státní převrat, nabírají sílu a krok za krokem zkoušejí, co české bezpečnostní složky jsou schopny tolerovat. Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází," uvedl v projevu, jehož celé znění zveřejnily Haló noviny.

Filip tak z kyberútoku, se kterým se od 11. prosince stále potýká benešovská nemocnice, obvinil organizátory protivládních demonstrací a organizátory kampaně Milion chvilek pro demokracii. Toto tvrzení v pozdějším rozhovoru pro Český rozhlas poupravil. "Neobviňuju Milion chvilek, jen je potřeba, aby se to vyšetřilo a zjistilo se, kdo to udělal a s jakým záměrem. (…) Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti," pokusil se své tvrzení dovysvětlit.

"Je neslýchané, že si předseda parlamentní strany dovolí takto lhát. Není to však poprvé, co o nás KSČM cíleně šíří pomluvy," uvedl v reakci na jeho výroky Jan Piňos, tiskový mluvčí Milionu chvilek pro demokracii. "Další kroky zvažujeme. Nyní se však soustředíme na současnou vlnu protestů týkající se střetu zájmů A. Babiše, která je mnohem důležitější než absurdní útoky a lži pana Filipa," doplnil oficiální stanovisko.

Nahlášený pochod demonstrantů Filip sám označil za blokádu hlavního nádraží, navíc ho hází do stejného pytle jako kyberútok na nemocnici. "To jsou všechno věci, které útočily na podstatu demokratického režimu v České republice. A kdo je zavinil? Nevím," obhajoval své tvrzení v rozhovoru pro Český rozhlas.



Místo do organizátorů protivládních demonstrací se pak opřel do bezpečnostních složek. "Nemohu říct, že by bezpečnostní složky jednaly tak, aby svým způsobem byly schopny veřejně odpovědět na to, jak to bude vyšetřeno a jestli organizátoři budou po zásluze potrestáni. To není žádné strašení, to je realita," uvedl v souvislosti s útokem na nemocnici.

Obavy má nejen o vnitropolitickou situaci, ale i o stabilitu země je její roli v mezinárodním měřítku. "Proti České republice, proti její suverenitě a našim občanům se chystá opravdu koordinovaná akce, kterou řídí silné organizace ze zahraničí," hřímal ve svém projevu.

Nit suchou nenechal ani na parlamentních stranách. "K tomu se množí čeští přisluhovači v čele s KDU-ČSL, TOP 09, ODS a přidávají se k nim Piráti, někteří z neznalosti, ale někteří pravděpodobně v žoldu, jsou ochotni tuto politiku hrát," zaútočil na politické konkurenty. "Ti posluhovači cizích států, a nestydím se za slovo kolaboranti, kteří jsou ochotni sloužit jiným, ať už za peníze nebo z pochybných ideologických či jiných důvodů, samozřejmě posilují a my zatím, řekl bych, jen slabě reagujeme," dodal.