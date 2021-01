Půl milionu za vládní kampaň nebude. Oba influenceři peníze odmítli

"S Kubou jsme dělali veškerou práci na kampani v boji proti dezinformacím o očkování na covid-19 zcela bez nároku na honorář. Úřad vlády chtěl tento projekt rozšířit i mezi co nejširší veřejnost, mimo naše sledovatele, a jednotlivé videospoty napříč sociálními sítěmi sponzorovat. I s touto částí jsme byli připraveni pomoci a výsledky kampaně transparentně a veřejně sdílet," vyjádřila se na twitteru influencerka Anna Šulcová.

"Když jsme viděli, co tahle nabídka pomoci způsobila, moc nás to mrzelo a rozhodli jsme se mediální podporu odmítnout a využijeme pouze organickou propagaci, peníze na nákup reklamního prostoru nebudou využity. Sice toho nebude nyní tolik, ale věříme v naši práci, věříme ve vás a že tahle videa budete sdílet," připojila se druhá tvář vládní kampaně Jakub Gulab.

Kritiku schytal už první příspěvek, který vláda na svém TikToku zveřejnila. Poslanec Pirátů Jakub Michálek se obul do premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že na tiskovou konferenci po jednání vlády nedorazil, ale na pózování pro TikTok si čas udělal.

Nespokojení jsou také lidé na sociálních sítích, kterým se nelíbí částka, na kterou celý projekt vyšel. Dvojice influencerů se ale kritikům zřejmě nezavděčí ani tím, že budou videa v rámci kampaně točit zadarmo.

"Když půlmíč od vlády brát (údajně) nebudete, pak zveřejněte fakturu o vrácení. Jinak to postrádá smysl. Váš morální kredit to však nevrátí. Nedistancovali jste se. Neomluvili. Házíte to na "reakce druhých". Trapné, smutné, zbabělé," nešetří Annu s Jakubem na twitteru uživatel David.

Z pohledu jiných se oba mladí lidé nechali koupit těmi, které dříve sami odsuzovali. V minulosti totiž Jakub Gulab nešetřil kritikou na předsedu vlády ani ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO).

Podívejte se, jak vypadá vládní kampaň na TikToku: