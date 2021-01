Vláda dělá kampaň na TikToku za půl milionu. Babiš: "Nevím, co to je."

Úřad vlády nově najdete na sociální síti TikTok. Včera to na Twitteru oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda tak chce oslovit především mladé lidi a vyvracet dezinformace, které se o koronaviru a očkování šíří po internetu. Pomoci jí v tom mají influenceři Anna Šulcová a Jakub Gulab. České daňové poplatníky to stálo půl milionu korun.

Vláda na svém TikToku už stihla zveřejnit první příspěvek. Na něm zjistíte například to, kde má premiér kancelář nebo jaký je výhled z oken Strakovy Akademie. Vládu za to už kritizuje opozice. "Stát je v rozkladu. Premiér ani nedorazí na tiskovku, ale v tu samou chvíli propaguje na Twitteru nový účet Úřadu vlády na TikToku. Stál 500 000 Kč z peněz daňových poplatníků a můžete se tam podívat, jaký má premiér výhled z okna,“ řekl poslanec Jakub Michálek (Piráti).

Celý projekt vyšel vládu na půl milionu. Podle výpisu z obchodního rejstříku agentura, která tyto peníze dostala, byla založena v listopadu loňského roku se vstupním kapitálem 1 000 korun na jméno zmiňovaného influencera Jakuba Gulaba. Tyto peníze podle uzavřené smlouvy mezi oběma stranami mají být využíté pro nákup reklamního prostoru na sociálních sítích TikTok, Instagram a Youtube. Ve smlouvě je jen základní zadání bez jakékoliv kontroly čísel a výkonu.

Premiér se k vládní novince vyjádřil včera na svém Twitteru v čase, kdy začínala tisková konference po jednání vlády, které se nezúčastnil. "Strakovka je prý ode dneška i na TikToku, sice nevím, co to je, ale doma mi to občas ukazují děti. Sledujte.“

Influenceři Anna Šulcová, společně s Jakubem Gulabem, vytvořili návrh a scénář pro sedm krátkých svižných videí o různých dezinformacích a sami v nich vystupují. Celou produkci, kameru a střih vytvořili s týmem mladých lidí.

"Ten nápad nás nadchnul. Během chvíle jsme se dohodli a začali spolupracovat. Jako Úřad vlády jsme Aničce a Jakubovi poskytli prostory k natáčení a propojili je s vědci a vybranými odborníky. S těmi pak ve velice krátkém čase natočili a zprodukovali svá videa,“ doplňuje ředitel tiskového odboru ÚV Vladimír Vořechovský.