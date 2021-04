Řada žáků má smůlu. Plaga promluvil o okresech, kde se školy neotevřou

Už v pondělí by se měli první žáci po dlouhých měsících vrátit do školních lavic. Mělo by jít o předškoláky a všechny ročníky prvního stupně základních škol. Následovat mají studenti praktických oborů. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve Snídani s Novou potvrdil, že v okresech se špatnou epidemickou situací zůstanou školy zavřené. Zároveň zopakoval, že poslední slovo má ministerstvo zdravotnictví.

Okresy, ve kterých se koronavirová nákaza stále šíří rychle, mohou na znovuotevření škol zapomenout. Jinde by se do lavic měli v pondělí 12. dubna vrátit předškoláci a žáci prvního stupně.

Smůlu budou mít děti přibližně z desítky okresů. "Musíme počkat na čísla, která budou mít zítra (ve středu, pozn. red.) na ministerstvu zdravotnictví. Odhad je někde na 10 okresech alespoň podle čísel z minulého týdne," řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) televizi Nova.

Anketa Souhlasíte, že v nejhorších okresech mají školy zůstat zavřené? Ano, šíření nákazy by otevření jenom zhoršilo 73 555 hlasů Ne, žáky z těchto okresů to znevýhodňuje 27 201 hlasů Hlasovalo 756 lidí.

Šéf resortu zravotnictví Jan Blatný (za ANO) konkrétní okresy, ve kterých zůstanou školy zavřené, vyhlásí ve středu dopoledne. Podle dosavadních informací se bude otevírat jen tam, kde je reprodukční číslo R nižší než 1 a není tam výrazně vyšší počet nakažených, než je průměr celého Česka. Stejně tak by měl Blatný definitivně potvrdit, že se v pondělí alespoň část žáků po půl roce skutečně začne opět vzdělávat prezenčně.

Plagův plán v pondělí ostře zkritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Vadí mu především rotační výuka, tedy střídání prezenční a distanční výuky celých tříd po týdnech. Ředitelé škol ale proti ní nic nenamítají. Podle ministra školství se buď na základních školách bude vyučovat rotačně, anebo by se neotevřely vůbec.

Buď s rotacemi, anebo vůbec

"Debata se vede o tom, že rotační výuka není úplně jednoduchá. Ale buď se žáci nevrátí vůbec, anebo se bez rotací neobejdeme. Snižují riziko a umožňují vrátit do škol bezpečně a trvale více žáků," konstatoval Plaga.

Návrh podle něj na čtvrtečním jednání Rady vlády pro zdravotní rizika za účasti premiéra Babiše jednoznačně podpořila odborná skupina epidemiologa Petra Smejkala i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. "Je to správná cesta a pevně doufám, že na vládě kolegy přesvědčíme," pokračoval.

Babišovu kritiku nepokládá Plaga za oprávněnou. "Myslím si, že spor, který vedeme, ať je to o úřední maturitě, nebo návrat žáků do škol, je ryze odborný. Mám za to, že svůj mandát vykonávám svědomitě. To, že lidé jsou už frustrovaní, je holý fakt, ale domnívám se, že to ministerstvo zdravotnictví vzhledem k tomu, že tady máme pandemii, zvládá dobře," uzavřel ministr.

V dalších vlnách uvolňování škol chce Plaga do lavic vrátit středoškoláky s praktickou výukou, žáky druhého stupně, ale třeba i studenty vysokých škol, kteří potřebují pracovat v laboratořích.

Takhle Plaga spolu s Blatným popsali plán návratu žáků do škol: