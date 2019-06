Rakousko zkomplikuje turistům cestu k moři, uzavře objízdné trasy

Od 6. a 7. července až do poloviny září rakouské Tyrolsko omezí provoz silnic v okresech Reutte a Kufstein. Uvažuje ale i o dalších okresech. Kvůli zácpám na dálnicích, například v důsledku dopravní nehody, turisté jedoucí na jih do Chorvatska nebo Itálie, využívají objízdné trasy přes vesnice a menší města. Řada lidí se tímto způsobem také vyhýbá placení mýtného.

Zákaz se bude týkat všech typů vozidel, zasáhne ale pouze tranzitní dopravu. Místní lidé nebo turisté, kteří míří do Alp, nechají policisté projet dál. Ti budou kontrolovat auta sjíždějící z dálnic. Lidé, kteří budou chtít pokračovat dál na jih za sluníčkem a mořem, budou mít tudíž smůlu.

Zákaz by měl platit o víkendech, kdy města čelí největšímu náporu. Většina turistů totiž na dovolenou vyráží v pátek odpoledne nebo v sobotu ráno.

Přestože se uzavření objízdných tras týká především Němců, protože přes Tyrolsko vedou hlavní trasy z jihu Německa do Chorvatska a Itálie po dálnicích A12 a A13, opatření se dotkne i českých turistů. Ti tuto trasu využívají také v hojném počtu, především při cestě do Itálie.

Silnice v Tyrolsku jsou během letních prázdnin extrémně přetížené. Cílem má být ulevit alespoň venkovským komunikacím a udržet provoz jen na dálnicích. Úřady doufají, že opatření pomůže zmírnit dopravní zátěž malých měst a vesnic podél dálnice.

Svým rozhodnutím Tyrolsko silně pobouřilo německé Bavorsko, které to považuje za diskriminaci a zásah do svobody cestování. "Chování Tyrolska je podlé, je to ryzí šikana," rozčiluje se bavorský ministr dopravy Hans Reichhart. Varuje, že pokud Rakousku takové opatření projde u Evropské komise, pak by mělo i Bavorsko uzavřít objízdné trasy dálnic, které jsou rovněž přetížené.