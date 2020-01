Řeči o pekle a humor jako zbraň. Vrcholní politici mluvili k národu

Předseda Senátu Jaroslav Kubera a šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ve středu odpoledne přednesli své novoroční projevy k národu. Večer od nich pomyslnou štafetu převezme premiér Andrej Babiš, pro nějž to bude novoroční premiéra.

Jaroslav Kubera se v krátkém projevu velmi důrazně ohradil proti nedávným slovům prezidenta Miloše Zemana, který se nechal slyšet, že "cokoliv vychází ze Senátu, jest od ďábla."

Na to konto Kubera kontroval, že "opravdu nepromlouvá z pekla, ale ze své pracovny." Ve svém projevu se také tvrdě opřel do virtuálního světa sociálních sítí a konstatoval, že setkáním s lidmi tváří v tvář se žádná sociální síť nevyrovná.

Celý projev předsedy Senátu Jaroslava Kubery:

Velmi drsně se také pustil do politické korektnosti ad absurdum a "nové zelené tsunami s heslem Poručíme větru, dešti." Češi by podle něj měli vzít rozum do hrsti a přestat bláznit.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček měl projev o něco delší a výrazně smířlivější. Několikrát zopakoval, že Češi mají budoucnost ve svých rukou.

Dotkl se i hojně diskutovaných témat klimatických změn a nelegální migrace. "Nelegální migrace zůstane i v roce 2020 jednou z hlavních trvalých hrozeb. Je v našem zájmu spolupracovat na evropském řešení, protože jen společně máme šanci se s tímto globálním problémem poprat. Zároveň musíme trvat na tom, že migraci je třeba řešit mimo hranice Evropy, ty hranice bránit a bojovat s pašeráky lidí," hřímal předseda Sněmovny.

Čechy vyzval, aby letos dorazili k volebním urnám - čekají nás krajské i senátní volby. Loni Vondráček chtěl, aby byl rok 2019 rokem národní hrdosti. A letos?

"Nyní bych si přál, aby se rok 2020 stal rokem boje proti lidské hlouposti a nenávisti. Jak nejlépe bojovat s hloupostí a nenávistí? Přece typickým českým způsobem, humorem. Ten je naším největším národním bohatstvím, určitě větším než třeba lithium. Mohli bychom ho přímo vyvážet," končil svůj projev Vondráček na pozitivní vlně.

