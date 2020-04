Relax a masáže zdarma: Hoteliéři chystají zdravotníkům poděkování

Majitelé hotelů spouštějí projekt "Děkujeme All inclusive". Je pro lékaře, sestry, sanitáře a další, kteří jsou v první linii. Až odezní pandemie, budou si moci oddychnout v hotelech, které mají nejméně tři hvězdičky, aby měli tu nejlepší péči, včetně procedur. Autor projektu má dvě podmínky. Pro zdravotníky bude pobyt zdarma a hotely ho budou poskytovat bez nároku na zisk.

Ubytování s plnou penzí a všemi relaxačními procedurami bude určené především pro zdravotnický personál v přední linii. Propojit hotely se zdravotníky napadlo Jiřího Kirchnera. "Mám sestru na plicním, otce na interně. Mají docela dlouhé šichty. A ostatní ještě víc. Tak jsme jim chtěli pomoci. Dáváme do systému všechny nemocnice," řekl. A samy nemocnice určí, koho na pobyt pošlou.

"Já jsem tu informaci dostal před chvílí. Ty příští týdny budou poměrně náročné zdravotníky z těch nejexponovanějších odvětví. Nejhůř na tom budou sestřičky a sanitáři a ti lidé, kteří u pacientů v nejtěžších stavech budou trávit nejvíc času. Každé vyjádření díků potěší," prohlásil David Havel, primář plicní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.

"Vynikající nápad. My to vítáme. Náš personál pracuje tvrdě. Zdravotnický personál pracuje na plný výkon. Často se střídá. Přidává se k tomu extrémní psychická zátěž. A pak je spousta profesí uvnitř nemocnice, která není tak viditelná, ale ta jejich psychická zátěž je mnohem větší a ti si zaslouží odměnu," vítá návrh mluvčí liberecké krajské nemocnice Václav Řičář.

Přihlásilo se už 10 velkých hotelů, nakonec jich může být stovka. "Nechceme tak jako ostatní natahovat ruku, prostě chceme pomáhat. Až to všechno odezní, pojedou na hory, kde si odpočinou. Masáže, wellness, tak, aby si ten doktor nebo sestra opravdu odpočinuli a jediná jejich starost byla, že v 6 hodin odpoledne mají masáž. Všechno ostatní tady zařídí hotel, protože teď to je na nich a musíme jim nějak poděkovat. Pro ně je to zdarma," popsal hoteliér Lukáš Pytloun.

Stránky projektu se rozjely v pondělí večer odpočítáváním. Plně aktivní budou ve čtvrtek. Hotelům může symbolicky pomoci i veřejnost, ať už vzkazy zdravotníkům, či drobnými příspěvky. "Oni vědí, kdo tam podává nadlidský výkon a ať si to rozdělí sami, ať nám doporučí ty lidi, kteří by měli být odměněni tímto pobytem," říkají hoteliéři.

"Chtěli bychom, aby se zapojily hotely, které mají adekvátní zázemí. Masáže, wellness. Všechno tohle by tam mělo být, aby to nebyl jenom samotný pokoj. Jde mi o komfort a skutečně kvalitní odpočinek, relax, který budou rozhodně potřebovat," svěřil se Kircher, autor projektu.

"V době, kdy už pandemie tady dávno nebude, si budou moci vyčerpat ten zasloužený odpočinek. Domníváme se tedy, že by to měli rozdělovat šéfové nemocnic, kde budou mít k dispozici procedury, všechno all inklusive, tak, aby nemuseli nic řešit a jenom odpočívali. V současné době tam máme zhruba 10 hotelů. První jednotlivce jsme oslovili v pondělí," dodal hoteliér Pytloun. Hotely nabídnou své služby za nákladový ceny.