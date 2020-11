Revizor zaklekl v metru ženu, neměla lístek! "Slezte ze mě!" řvala. VIDEO

"Šla jsem z eskalátoru dolů do metra a zahlédla jsem ženu se dvěma revizory. Dohadovali se. Ze začátku jsem to neřešila a přestala sledovat, ale potom z ničeho nic vidím, jak ta ženská leží na zemi a jak ji přitlačuje ten revizor," vyjádřila se pro TN.cz svědkyně Klára.

Od dalšího ze svědků, staršího muže, se dle svých slov dozvěděla, co incidentu předcházelo. Žena prý neměla zaplacený lístek. "Přišlo mi to docela brutální, že jenom kvůli lístku musela být přitlačená na zem. Začala křičet, ať to natáčíme, ať je to zdokumentované," popsala Klára.

"Slezte ze mě!" křičí cestující, kterou měl revizor strhnout na zem, na záběrech z videa. Svědkyně se podle svého vyjádření pro TN.cz vydala ženě na pomoc, ale zastavil ji druhý z revizorů.

Incident podle ní viděla celá řada lidí, nikdo však nijak nezasahoval a jen sledoval scénu. "Potom přijelo metro, kterým jsem musela odjet, ale dosud si to vyčítám, že jsem tam nezůstala a nepomohla jí. Přišlo mi to fakt brutální. Kdybych byla v její kůži, opravdu nevím, co bych dělala," svěřila se svědkyně.

Na ženě prý nic podezřelého nebylo a fyzicky na revizory údajně nijak neútočila. Policejní mluvčí Violeta Siřišťová TN.cz potvrdila, že na místo byli přivolaní také muži zákona. Jejich zásah ale už nebyl potřeba.

"Když hlídka přijela na místo, byli už všichni aktéři v klidu. Revizory a cestující vyslechli a žena zaplatila pokutu," řekla Siřišťová. Pražský dopravní podnik, pod který revizoři spadají, se k incidentu zatím nevyjádřil.