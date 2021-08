Revoluce v léčbě Parkinsona. Vědci přišli se speciálním hydrogelem

Vědci vyvinuli speciální hydrogel na léčbu Parkinsonovy choroby. Ten by lékaři mohli u nemocných využít při jednorázovém zákroku. Pomoci by však mohl také dalším pacientům s neurologickým onemocněním.

Vědci z australské univerzity vyvinuli speciální gel složený z aminokyselin. Přípravek mohou zdravotníci snadno vpravit do mozku pacienta a látka následně pomůže s nápravou daného poškození.



"Když hydrogel protřepeme, látka se změní na kapalinu, což nám umožní ji vstříknout do mozku velmi úzkou jehlou,“ vysvětlil profesor David Nisbet.



Podle portálu Parkinson´s News Today se kapalina po vstříknutí do mozku znovu navrátí do pevného stavu a poskytne podporu kmenovým buňkám, které bezpečně dopraví do poškozených částí mozku.



Hydrogel dosud odborníci testovali na zvířatech. V boji proti pohybovým poruchám u Parkinsonovy choroby byl účinný u krys. Experti proto doufají, že v následujících letech by se mohl gel začít testovat také na lidech.



Výhodou podle vědců je skutečnost, že látka je relativně levná a dá se snadno vyrobit ve velkém množství.



Parkinsonova choroba je onemocnění nervové soustavy. Projevuje se nejčastěji u lidí starších 50 let a způsobuje problémy s chůzí, rovnováhou i koordinací. Po celém světě žije s touto nemocí zhruba 10 milionů lidí a zatím na ni neexistuje žádná léčba.

