Rodiče se ptají, jak to bude s vyšším příspěvkem. Otázky a odpovědi

Co se změní

Celková výše rodičovského příspěvku se zvýší od 1. 1. 2020 na 300 000 Kč. Navýšení platí pro rodiče, kteří čerpají aktivně rodičovský příspěvek na dítě mladší čtyř let k 1. 1. 2020 a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020.

Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči se zvýší od 1. 1. 2020 na 92 hodin. Máte-li dítě do 2 let, můžete ho umístit do jeslí nebo dětské skupiny na 92 hodin měsíčně a nepřijdete o rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

Co zůstává stejné

Nárok na příspěvek je do čtyř let věku dítěte. Nárok na příspěvek zaniká, pokud byly dítěti 4 roky, nebo v případě, že rodič vyčerpal celkovou částku 300 000 Kč.

Výši rodičovské si určí rodič sám dle svých potřeb. Odvíjí se ale od předchozích příjmů, tedy denního vyměřovacího základu. Pokud rodič z nějakého důvodu nedoloží předchozí příjmy (platí zejména u studentů), měla by být od nového roku maximální hranice čerpání stanovená na 10 000 Kč (jak bylo nově schváleno poslanci). V opačném případě je maximální hranice stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství.

Každé 3 měsíce je možné požádat na úřadu práce o změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvku. Částka nesmí být samozřejmě vyšší než maximální měsíční částka, kterou můžete čerpat.

Během pobírání rodičovského příspěvku se můžete klidně vrátit do práce. Nárok na příspěvek se s tím nevylučuje.

Co teď rodiče čeká?

Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku pro všechny, kteří budou pobírat příspěvek i po 1. 1. 2020, nebudou doprovázet žádná složitá papírování. Celková částka rodičovského příspěvku se z 220 tisíc Kč zvýší na 300 tisíc Kč (u vícerčat na 450 tisíc Kč) rodinám automaticky! Nikdo tak nebude muset na úřadech práce o zvýšení celkové částky žádat! Řešit budou muset jen případné úpravy čerpání měsíční částky. Všichni příjemci, kterých se tato úprava dotkne, budou o změnách informování dopisem dva dny po podpisu zákona prezidentem.

I po přijetí novely bude v lednu 2020 rodičovský příspěvek vyplácen ve stejné výši, jaká rodiči náležela za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční výše rodičovské. Měsíční částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy jednou za 3 měsíce. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou.

Kam se můžou rodiče obrátit?

MPSV ve spolupráci s Úřadem práce zajistí maximální podporu a poradenství pro rodiče. Zaměstnanci ÚP ČR jsou připraveni poskytnout všem příjemcům rodičovského příspěvku potřebné informace tak, aby věděli, jak mají postupovat. Na kontaktních pracovištích ÚP ČR se příchozí rodiče mohou obracet na informátory, kteří je nasměrují na příslušnou kancelář specializovanou na oblast rodičovského příspěvku. Rodičům je k dispozici také emailová adresa rodicak@uradprace.cz, kam se mohou se svými dotazy obracet.

Aby ÚP ČR ještě více zjednodušil rodičům přístup k informacím a novinkám, budou do konce letošního roku probíhat na vybraných pracovištích ÚP ČR pravidelné týdenní besedy. A to vždy ve čtvrtek, po skončení úředních hodin. Probíhat budou mezi 11.a 14. hodinou. Konkrétní časy sdělí zástupci příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Zhruba hodinové akce budou určené pro 10 – 15 zájemců, kteří se na ně mohou dopředu zaregistrovat. První beseda se uskuteční 14. 11. 2019.

Otázky a odpovědi k rodičáku:

1. Budu mít na vyšší rodičovskou nárok?

Odpovězte si na otázku: Budu ještě v lednu čerpat? Pokud ano, mám nárok. Pokud je vaše odpověď ne, nemáte nárok (odpověď sestavená dle aktuálního návrhu, který schválila Poslanecká sněmovna, znění zákona se může ještě změnit po projednání v Senátu)

2. Co mám udělat pro to, abych dostala navýšení? Kde mám zažádat?

Není potřeba nikde žádat, celková částka rodičovského příspěvku se automaticky zvedne všem rodinám, kterých se navýšení týká. Tyto rodiny budou informovány dopisem, který budou úřady práce odesílat poté, co prezident novelu zákona o státní sociální podpoře podepíše.

3. Mému dítěti budou již brzy 4 roky, co mám teď dělat, abych navýšení vyčerpala?

Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité pomoci v mateřství, pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit by měl být od nového roku 10 000 Kč měsíčně (odpověď sestavená dle aktuálního návrhu, který schválila sněmovna, znění zákona se může ještě změnit po projednání v Senátu). Tuto částku pak můžete pobírat až do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte.

4. Rodičovskou mám naplánovanou do března 2020, nechci ale prodlužovat, chci se vrátit do práce podle plánu, vyčerpám navýšení?

Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité podpory v mateřství pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit by měl být od nového roku 10 000 Kč měsíčně. Pokud si nemůžete o tolik zvýšit měsíční čerpání, automaticky se Vám pobírání rodičovské prodlouží až do vyčerpání celkové částky, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte. Důležité ale je, že prodloužení čerpání rodičovského příspěvku Vám nezkomplikuje Vaše plány, do práce je možné se vrátit, jak jste chtěla, a souběžně pobírat rodičovský příspěvek.

5. Mám dvouleté dítě, kdy si mám zvýšení rodičovské zařídit, abych ji měla co nejdřív?

Celková částka rodičovského příspěvku se navýší automaticky všem rodičům, kterých se to týká. Nemusíte proto o navýšení žádat na úřadě. Rodičovskou stihnete vyčerpat včas. Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité pomoci v mateřství, pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit by měl být od nového roku 10 000 Kč měsíčně (odpověď sestavená dle aktuálního návrhu, který schválila sněmovna, znění zákona se může ještě změnit po projednání v Senátu). Tuto částku pak můžete pobírat až do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte. Nemusíte tedy změnu čerpání řešit ihned po novém roce, ale kdykoli v průběhu roku a částku stihnete vyčerpat.



Kromě zvýšení rodičovského příspěvky vláda prosadila také zvýšení daní: