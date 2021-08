Rodina záhadně zemřela na výletě v USA. Policie takový případ ještě nezažila

Policisté v Kalifornii řeší neobvyklý případ. Nedaleko Yosemitského národního parku zemřela tříčlenná rodina, která si tam vyrazila na výlet. Vyšetřovatele překvapilo, že na sobě rodiče, batole ani pes neměli žádné známky zranění. Nic nenasvědčuje tomu, že by jim někdo ublížil. Úřady nemají zatím tušení, co za záhadným úmrtím stojí.

Vyšetřovatelé z kalifornského okresu Mariposa County si nad nevysvětlitelným úmrtím tří lidí a jednoho zvířete lámou hlavu už od úterý. Tehdy byla těla partnerů Johna a Ellen, jejich roční dcery Miju a psa nalezena na turistické stezce nedaleko Yosemitského národního parku.

Rodina byla pohřešovaná už od pondělního večera. Tragédii provází záhadné okolnosti. Úřady totiž nevědí, jak rodiče s malým dítětem zemřeli. Na jejich tělech nejsou žádné stopy zranění. Nezanechali po sobě žádný vzkaz, který by nasvědčoval sebevraždě.

Neexistují ani žádné jiné náznaky toho, co by mohlo způsobit jejich smrt, sdělila CNN mluvčí šerifa Kristie Mitchellová. Spekulovalo se o tom, že rodinu mohl otrávit oxid uhelnatý unikající z okolních dolů. Žádné staré důlní šachty ale v blízkosti nalezeny nebyly.

"Je to velmi neobvyklá situace," uvedla Mitchellová. Případ zanechal v šoku i šerifa okresu Jeremyho Briese. "Působím tu 20 let a nikdy jsem nezažil takový případ," vyjádřil se. "Máte dva zdravé dospělé lidi, zdravé dítě, psa, který se také jeví jako zdravý, to vše v rámci jednoho místa," shrnul záhadné okolnosti.

Vyšetřovatelé nyní pracují i s variantou, že k úmrtí rodiny mohlo přispět rozkvétání toxických řas. Policie zatím nemůže vyloučit ani verzi, že rodinu někdo zabil. Výsledky nařízené pitvy mohou být k dispozici až za několik týdnů.