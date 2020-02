Epidemiolog Prymula o koronaviru: Čína v tuto chvíli není pod kontrolou

Obavy z nového koronaviru jsou podle něj na místě, i když paniku, která se šíří i v Česku, považuje za přehnanou. "Čína v tuto chvíli není pod kontrolou. Velké přírůstky nakažených i mrtvých se zvyšují každý den, nemoc se vyvíjí explozivně," vyslovil, co v něm jako epidemiologovi vyvolává největší obavy.

"V Číně je počet úmrtí poměrně vysoký a skokový. To ovšem může být způsobeno i tím, že zdravotní systém je přetížený a nestíhá. Řada lidí tak i přes známky nákazy raději zůstává doma," popsal situaci v zemi, kde se nová nemoc zrodila. Takoví pacienti pak do nemocnice míří pozdě, někteří to již ani nestihnou.

Smrtnost mimo pevninskou Čínu je nižší i díky zdravotnickým možnostem a připravenosti jednotlivých zemí, které šířící se nákazu berou vážně.

Šíření v Číně je nekontrolované a rychlé a i díky letecké dopravě se nemoc rychle dostala nejen do okolních zemí. "I proto nesouhlasím s klasifikací WHO, která zatím nevyhlásila stav pandemie. Já už bych současný vývoj nemoci vnímal jako pandemii," dodal odborník. Pandemie je epidemie velkého rozsahu, která zasahuje více kontinentů. Momentálně je nákaza koronavirem v Asii, Evropě, Severní Americe a Austrálii.

I v Česku čelíme určité panické reakci, kdy k lékařům přicházejí lidé v obavách z nákazy koronavirem, ač jsou nakaženi "jen" běžnou chřipkou. "Koronavirus je virus, který je původcem onemocnění, které se skutečně chová jako závažná chřipka. Nejsme schopni je od sebe jednoduše odlišit," potvrzuje epidemiolog.

K potvrzení nebo vyvrácení nemoci slouží testování, ale i zvážení anamnézy, zda vůbec pacient mohl být koronaviru vystaven. "V našich podmínkách je nákaza koronavirem téměř nulová," dodal odborník.

Ohrožení v Česku mohou být podle Prymuly pouze lidé, kteří se vrátili z cest z virem nejvíce zasažených zemí, nebo přišli s takovými lidmi do kontaktu. K nákaze podle něj může dojít blízkým kontaktem s nakaženou osobou, nemoc se totiž přenáší kapénkovou infekcí.

"Koronavirus je jako virus zvláštní v tom, že se prokázalo, že se vyskytuje i ve stolici. Díky tomu se může dostat i na různé povrchy," dodal odborník, proč se mít na pozoru třeba i ve veřejné dopravě. Pokud se dotýkáte madel nebo tlačítek, dbejte na zvýšenou hygienu a používejte navíc antibakteriální gely a spreje.

"Pokud se virus na nějaký povrch dostane, může na něm přežít řádově několik hodin. Daří se mu ale ve vlhkém prostředí, pokud by zde tedy ulpěl ze slin nebo nějakého hlenu, může přežít i dny," dodal Prymula.