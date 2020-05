Roušky z nanovlákna asi nebudou. Vědci už měsíce čekají na povolení

Univerzita čekala, že v době krize bude proces schvalování rychlejší a že dostanou povolení dodávat nanofiltry do nemocnic alespoň na určitou dobu. Tak se ale nestalo. "Ta hlavní výtka byla především postavená na tom, že jsme nedodali podle příslušných nařízení a zákonných norem tu naši žádost a že jsme ji podávali narychlo, jenom s krátkou technickou specifikací," popsal profesor Lukáš z Technické univerzity v Liberci (TUL).

"Je možné tlačit na to, aby se odbourala byrokracie, aby tam nebyly průtahy, ale nemůžeme ty testy obcházet. Ale jakmile budou splněny všechny požadavky, tak zboží může jít do oběhu a bude zajímavé i pro stát," prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

I přesto, že nanofiltry nemají potřebnou zdravotní certifikaci, byl o ně v době koronakrize mezi zdravotníky velký zájem. "My sami jsme rozdali několik set tisíc filtrů těm, kteří to v té době potřebovali nejvíce. I těm v první linii, kteří to měli zakázáno nosit, a i přes zákazy nemocnic to nosili a hrdě nám posílali fotky, jak to nosí," popsal profesor Svoboda z TUL.

O pomoc zdravotníkům se snažily i další firmy. Třeba domažlická Nano space, která přestala vyrábět lůžkoviny s nanomembránou a rozjela produkci nanoroušek pro zdravotníky v Českých Budějovicích.

"Finanční úřad si teď najednou všiml toho, že se nám zvedl měsíční obrat a poslali nám vlastně vyrozumění, že nás chtějí zkontrolovat. Mě v tu chvíli to přišlo úplně bizarní, že jsme kontrolování za něco, co jsme vlastně nouzově vyráběli v době, kdy to ten stát nedokázal zabezpečit," tvrdí zástupce firmy.

"Pokud existují společnosti, které v běžných obdobích generovaly určité pohyby finančních prostředků, které odpovídaly předmětu jejich činnosti, a v období nouzového stavu došlo k vykazování významného zvýšení transakcí, může toto indikovat riziková kritéria, která je třeba prověřit bez ohledu na nouzový stav. Ověření probíhá místním šetřením, kde se ve spolupráci s danou firmou tyto výkyvy objasní," řekla mluvčí Finanční správy Zuzana Mašátová.