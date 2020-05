"Zničil jste důvěru rodičů ve školu," píše ředitel ministrovi! DOPIS

Pondělní informace ministra školství o možném nástupu žáků druhého stupně či středoškoláků do škol k 8. červnu vzbudila další povyk. Část ředitelů jásá, jiní považují tento návrh za nezodpovědný například k maturantům nebo žákům devátých ročníků.

"Většina vašich rozhodnutí od druhé poloviny dubna zbourala to, co se podařilo během krátké doby učitelům a rodičům vytvořit. Zničil jste důvěru rodičů ve školu. Svými rozhodnutími a změnami opět stavíte veřejnost proti ředitelům škol i učitelům," napsal v otevřeném dopise ředitel mladoboleslavské integrované střední školy Štefan Klíma.

Na reakci ministra nemusel dlouho čekat. "Ten, kdo dlouhodobě absolutní negací, manipulací a lživými informacemi staví část veřejnosti proti učitelům a vytváří tak negativní obraz učitelského povolání, je naopak obskurní spolek Pedagogická komora, který nereprezentuje většinový hlas českých škol a učitelů. Dopis pana Klímy je toho jen dalším důkazem," vyjádřil se k dopisu ministr školství Robert Plaga.

Klíma se obul také do možného nástupu všech středoškoláků do škol. "Objevují se první náznaky, takové pokusné balonky, že pustíme do škol nejen žáky prvních stupňů, devátých tříd a maturanty, ale že bychom mohli do škol pozvat žáky druhého stupně či žáky středních škol," napsal v dopise Klíma s tím, že se bojí, co bude s žáky v případě nákazy. "Vaším úkolem, pane ministře, je komunikovat s námi, s učiteli. A tento úkol se vám bohužel vůbec nedaří," poznamenal.

Ministr Plaga informace obsažené v dopise ale následně vyvrátil. "Pokud pan Klíma hovoří o tom, že jsem "vypustil balonky" v podobě možného návratu žáků ostatních ročníků do škol, pak musím říci, že tato možnost byla obsažena v harmonogramu rozvolňování již v době jeho představení, a to 14. dubna," reagoval Plaga a dodal, že ministerstvo školství je naopak ve svých vyjádřeních od počátku krize zcela konzistentní, a kdo chce, snadno si to může dohledat.

K nespokojeným ohlasům se vyjádřil ředitel pražského gymnázia Michal Musil. Zmínil při tom i názor na průzkum spolku Pedagogická komora. "Ten nám sděluje, že více než polovina učitelů, předpokládám členů spolku, by již v tomto školním roce brány škol neotevírala. Nestačím se divit. Vím velmi dobře, že v ČR je zároveň velké množství učitelů a především ředitelů škol, ke kterým se hrdě hlásím, kteří vidí situaci poněkud jinak," objasnil.

Pražský ředitel si myslí, že je v Česku řada škol připravených otevřít ještě v tomto školním roce brány i žákům jiných než posledních ročníků. Uvítali by to podle něj mnozí studenti i učitelé, s kterými každý den hovoří.