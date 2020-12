Velký horoskop na rok 2021: Rok změn! Nezůstane kámen na kameni

Rok 2020 byl mimo jiné i astrologicky extrémně náročný pro celé lidstvo. Sešly se konstelace, které byly velmi tvrdé i bojovné. Na konci roku 2020 ale vstoupil Saturn i Jupiter do znamení Vodnáře, které přináší lehkost. Podle astroložky Libuše Tomáškové vzdušná energie Vodnáře ovlivní celý příští rok a my se budeme moci znovu nadechnout.

Nadcházející rok je pod vládou přísného Saturna, jenž se usadil v pokrokovém a vizionářském znamení Vodnáře. Rok 2021 tak bude rokem zásadních změn, spolupráce, přátelství, sdílení, originality, novot, nové práce a naděje. Je to také velmi vhodný rok pro studium.

Kdo nemá rád změny, měl by se připravit na větší flexibilitu. Budou přicházet nové technologie, které změn přinesou mnoho. "Loňský rok nás zpomalil a vedl nás k tradicím, k rodině a k domovu, ale rok 2021 nás od těchto tradic bude opět odpoutávat," predikuje Tomášková. "Po náročném období bude lidstvo vstávat, jako Fénix z popela, a dovolím si říci, že nezůstane kámen na kameni," dodává.

Budou podle ní vznikat nová přátelství, společenství a komunity. Můžeme očekávat velké změny ve finanční oblasti, v hodnotovém systému, ale i v boji mezi měnami. Bude narůstat napětí mezi velmocemi, které se budou hroutit, zanikat stará společenstva a vznikat nová.

Velmi se uleví vzdušným znamením, jež mohla mít v roce 2020 pocit, že mají svázaná křídla. Ohnivá znamení budou muset svůj nespoutaný žár občas držet na uzdě a být více trpělivá. Vodní znamení se opět mohou spolehnout na svůj cit a intuici. Zemská znamení se budou moci více odpoutat od své milované země a užít si čerstvého povětří.

V roce 2021 lze očekávat tzv. renezanci duchovna. "Můžeme stále rozvíjet svou intuici, která nám pomáhá i v náročných dobách a budeme zažívat regeneraci těla i ducha," nastiňuje astroložka Tomášková. Ať už v životě řešíme náročné problémy, anebo pociťujeme štěstí, nesmíme ztrácet víru v sebe a ve svou vnitřní sílu.

Rok 2021 podle měsíců:

Leden se ještě ponese v duchu loňského roku. Od 10.1. do 24.1. navíc přinese výbušnou konstelaci Marsu a Uranu plnou zvratů. Chce to opravdu hodně trpělivosti, ale dá se říci, že jsme z nejhoršího venku.

V únoru nás čeká náročnější konstelace, a to kvadrát mezi Saturnem a Uranem, který přináší napětí, které prověří i hlavně vztahy. Loňský rok rozbil vše, co nemělo pevně zapuštěné kořeny a stabilitu. Ale co se mu nepovedlo v roce 2020, to rozfláká ještě v období leden–únor roku 2021.

Březen by měl být skutečnou úlevou, kterou bychom měli pocítit všichni. Je to významné období, kdy začíná nový astrologický rok vstupem Slunce do znamení Berana. Přichází jaro, teplo a nový život.

