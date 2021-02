Rozvolňovat teď je nesmysl, varuje Flegr. Je to riziko, přiznává Prymula

Na otázku, zda je správné, aby se nyní jakkoli slevovalo z platných opatření, má evoluční biolog Jaroslav Flegr jednoznačnou odpověď. "V žádném případě ne, je to naprostý nesmysl, jenom nás to bude stát zase tisíce zemřelých," varuje.

Politikům radí, aby raději vybudovali kapacity na masové testování populace. "Jakýkoli návrat do škol (má být) podmíněný tím, že všichni žáci a pochopitelně i zaměstnanci budou testovaní PCR testy. Antigenní testy jsou dobré k tomu, aby si někdo namastil kapsu, ale nejsou vhodné pro testování žáků a studentů," tvrdí biolog.

Poslechněte si, co Jaroslav Flegr k rozvolňování řekl:

Testovat by se podle něj mělo masivně i na pracovištích. "Dvakrát týdně všechny otestovat PCR testy a během dvou měsíců jsme bez epidemie. To, že teď máme epidemii, je výsledek naší volby. Dnes jsou technické prostředky k tomu, abychom nejpozději do měsíce mohli mít všechny žáky ve školách a nejpozději za další měsíc by se mohly konat koncerty," říká Flegr. Tvrdí, že v Česku je už teď dost PCR testů, aby se po přípravě vše zvládlo.

K rozvolňování je opatrný i epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. "Když se podíváme, jak na tom jsme, tak jakékoli rozvolňování je rizikové," uznává.

Anketa Měla by se nyní v Česku rozvolňovat opatření? Ano 23 61 hlasů Ne 77 199 hlasů Hlasovalo 260 lidí.

"Na druhou stranu - návrat do škol asi nutný je, na tom se asi shodnou všichni. Je ale nutné to udělat za nějakého režimu testování, aby nedocházelo k šíření," vypichuje Prymula. Je ale podle něj důležité rozhodnout o tom, jaké testy použít.

Jak vidí případné rozvolňování Roman Prymula?

Má pochybnosti o testech, které používají školáci v Rakousku a o jejichž nasazení i u nás mluvil v uplynulých dnech například ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zmínil, že u našich sousedů zachytily jen velmi málo případů.

"Co se týká obchodů, tak si dovedu představit otevření malých obchůdků, tam to riziko nijak dramatické není, ke shlukování lidí nedochází," míní epidemiolog. Je dle něj důležité, aby pro všechny obchody platila stejná pravidla.

"Po dohodě na Radě vlády pro zdravotní rizika je návrh přijatelný - a to za předpokladu, že personál obchodů bude povinně používat respirátory na bázi FFP2, do osvěty zapojíme rovněž obchodní centra," oznámil v úterý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Připomeňte si, jak o otevření obchodů Havlíček mluvil v pondělí: