Rusko chce po České republice nové diplomatické posty. Nic za to nenabízí

Česko-ruská diplomatická válka pokračuje. Moskva teď chce pro 15 učitelů ruské střední školy v Praze diplomatické posty. Česko to ale odmítá. Podle odborníků se tak Rusové snaží opět zvýšit počet svých lidí na ambasádě po vlně vzájemného vyhošťování diplomatů kvůli vrbětické kauze.

Před dvěma měsíci opouštěli Česko vyhoštění ruští diplomaté. Mezi nimi byli i učitelé střední školy při ruské ambasádě. Teď je chce Rusko poslat zpátky do Prahy. "Ruská škola je připravena otevřít dveře pro žáky od 1. září, pokud česká strana udělí akreditaci jejím učitelům," uvedlo Velvyslanectví Ruské federace.



Jenže to česká strana odmítá, učitelům nabízí nediplomatické pobyty. "Není možné, aby učitelé byli akreditovaným personálem podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Je třeba, aby si zažádali o pobytové tituly," sdělilo české ministerstvo zahraničí.



"Když se podíváme na status dalších podobných škol, tak tyto školy tak nefungují. Není to o tom, že by diplomaté museli být alokováni takhle na té škole," řekl Jan Šíř z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy.



"Rusům jde o to, aby měli co největší zastoupení v České republice, protože diplomaté samozřejmě používají imunitu. To znamená, že je nelze například trestně stíhat," doplnil Šír.



Pokud by Česko na požadavek Ruska přistoupilo, znamenalo by to zvýšení počtu ruských diplomatických pozic u nás o téměř polovinu.



Po květnovém vyhošťování diplomatů totiž mohou ambasády obou zemí mít na diplomatických postech maximálně 32 lidí, z toho 7 diplomatů a dalších 25 diplomatických, takzvaně administrativně-technických pracovníků. Za přidání další patnáctky lidí nám ale Rusko na oplátku nic nenabízí.



V loňském školním roce na střední škole při ruské ambasádě studovalo zhruba 300 studentů. Celkem by měla mít kolem 40 zaměstnanců.