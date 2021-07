Rval jsem se s Krpálkem, chlubil se Bartoš. Video pak radši smazal

"Lukáše Krpálka si pamatuji ještě z mládí, kdy jsme se spolu prali v mladších žácích," hlásil Ivan Bartoš, který se judu věnoval do svých 18 let. Dvojnásobný olympijský vítěz se však narodil o dekádu později, a tak spolu síly v bojovém umění poměřit nemohli.

Krpálek je navíc z Jihlavy, Bartoš pochází z Jablonce nad Nisou. Pirátský předseda video smazal a později přidal i vysvětlení. Ohradil se proti tomu, že by lhal. Prý si to jenom špatně pamatoval.

"Je to torchu jinak. Včera jsem to řešil s klukama z Jablonce. Někdy mezi roky 2015 a 2016, když jsem začal zase denně cvičit, jsem dal čtvrteční otevřené randori na Folimance. A i když mě šetřili, dostal jsem klepec. Někdo tam na mě hlásil: Čus předsedo, vzpomínáš, jak jsme se škrtili v mladších žácích? Což je zhruba 30 let dozadu. Byl jsem přesvědčen, že to hlásil Lukáš Krpálek," hájí se na facebooku Bartoš.

"Ukázalo se, že to tak být nemohlo, protože on by byl mladší žák a já junior. Judo jsem dělal do 18 let. Proto jsem to smazal. Naopak pátrám, kdo mi to teda tenkrát řekl. Lhát a něco si blbě pamatovat je zásadní rozdíl," dodal poslanec, který chce v podzimních sněmovních volbách usilovat o křeslo premiéra.

Bartoš nedorozumění prý vysvětlil i Krpálkovi v soukromé zprávě. Judista se k tomu nejspíš i kvůli časovému posunu zatím nevyjádřil.