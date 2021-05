Rychlé rozvolnění v ohrožení? Nespěchejme, vyzývají vládu experti

"Dosažení hodnot incidence (počet výskytu případů na 100 tisíc obyvatel) pro další balíčky v horizontu týdnů není zaručené, a bude ovlivněno změnami v opatřeních. Tento efekt bude kompenzovat očkování a počasí. Významné navýšení mobility a kontaktů má ovšem potenciál faktory zpomalování krátkodobě převážit a může tak nastat stagnace, nebo opětovný mírný růst incidence. Rozvolnění od 10. května pravděpodobně způsobí růst mobility, je proto žádoucí vyčkat s dalšími změnami do té doby, než bude patrné, jak velký tento efekt bude," píše MeSES v prohlášení na svých stránkách. Efekt rozvolnění by měl být hodnocený po 10 až 14 dnech, což by znemožnilo další uvolnění opatření od příštího pondělí.

Další, v pořadí čtvrtý, balíček, který předpokládá rozvolnění v momentě, kdy bude v ČR v průměru 75 a méně nových případů covidu-19 na 100 tisíc obyvatel, počítá například s obnovením venkovních koncertů nebo otevřením zahrádek restaurací. Provoz mají obnovit také hotely a penziony, i když pouze s využitím čtvrtiny svých kapacit.

Zatím to ale vypadá, že minimálně v některých bodech vláda na vyhodnocení aktuálního rozvolnění čekat nebude. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že zahrádky restaurací se od pondělí otevřou. I když jen za určitých podmínek.

Zahrdky restaurac otevraj od 17/5 v reimu max. 4 host u stolu, pokud nejde o osoby ze spole. domcnosti. Podmnkou je, aby zkaznk byl okovn nebo testovn na bzi PCR/POC test, pp. samotest nebo prodlal onemocnn COVID-19. — Karel Havlek (@KarelHavlicek_) May 10, 2021

Experti z MeSES také varují před urychlováním rozvolnění. "Pokud by došlo k přeřazení některých segmentů do dřívějších balíčků, motivuje to tlak na další výjimky a celý systém může erodovat. To by ohrozilo implementaci (zavedení) dalších balíčků, a významně snížilo předvídatelnost, kterou tento systém do určité míry zajišťuje. V principu lze nad rámec balíčků povolit ojedinělé pilotní projekty, pokud se jedná o akci, kde skutečně dochází ke sběru dat a následnému vyhodnocení, zda na akci došlo k šíření nemoci," píše poradní skupina.

Vybočit z plánů by podle MeSES mohlo školství, o němž premiér Andrej Babiš (ANO) i někteří ministři dlouhodobě mluví jako o prioritě. Od pondělí 17. května by se tak podle expertů mohla v celém Česku obnovit rotační výuka na středních školách, pokud bude současně pro školy k dispozici dost testů.

Dříve schválené balíčky rozvolňování:

Zároveň by mohla v dohledné době minimálně někde úplně skončit rotační výuka a plně se obnovit ta prezenční, experti tento krok ale podmiňují splněním několika podmínek.

"Žáci nebo studenti mají za sebou nejméně 2 týdny v rotačním režimu (každý student absolvoval alespoň jeden týden prezenční výuky a testování). V daném kraji je dlouhodobě hodnota reprodukčního čísla R nižší než 1 a incidence nižší než 100 případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní. Je zajištěno dostatečné množství testů pro testování 2x týdně antigenním testem, nebo 1x za 2 týdny PCR testem. Při použití PCR testů lze dále zvážit vypuštění podmínky incidence v kraji," vypočítává poradní skupina.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí odpoledne oznámil, že rotační výuka od 17. května skončí na prvních stupních ZŠ plošně, u druhých stupňů pouze v krajích, kde je příznivá epidemická situace. Od 24. května by pak měl být plošný návrat žáků druhých stupňů i pro zbytek ČR. "Obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních," zmínil Plaga.

O dalším rozvolňování mluvil v pondělní Snídani s Novou ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Poslechněte si ho: