S očkováním by se mělo začít brzy. Ministr prozradil, kdy dorazí vakcína

Sobota 26. nebo neděle 27. prosince, to jsou dny naděje. Respektive v jeden z těchto dnů by měly do Česka dorazit vakcíny proti covidu-19. Jako první budou očkováni zdravotníci, kteří se starají o pacienty s těžkým průběhem nemoci. Ministr zdravotnictví to v pátek řekl v Ústřední vojenské nemocnici, kde s premiérem kontroloval její připravenost na start očkování.