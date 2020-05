Revoluce v ženských jménech! Přípona -ová už asi nebude povinná!

Jedná se o pozměňovací návrh k novele zákona o matrikách, jménu a příjmení. Jeho součástí je zrušení dosavadních požadavků, které musely ženy splnit, pokud na konci svého příjmení nechtěly mít koncovku -ová. Návrh ve čtvrtek schválil Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.

Možnost změny přechýleného příjmení na nepřechýlené zákon aktuálně umožňuje pouze ženám cizích národností a těm, které plánují žít v cizině. "Současný právní stav nutí ženy, které chtějí příjmení bez -ová, ke lži. Ženy by měly mít možnost o svém příjmení samy rozhodnout, bez zbytečné šikany ze strany úřadů," prohlásil Ondřej Profant. Pozměňovací návrh nyní putuje do Sněmovny do druhého čtení.

"Podle ministerstva vnitra nejsou pro takovou změnu věcné důvody. Přechylování příjmení je charakteristickým znakem českého mluvnického systému. Osobně se domnívám, že záleží na každém, jak se chce jmenovat," vyjádřil se ministr Jan Hamáček (ČSSD) v souvislosti s novelou zákona o přechylování jmen.

Pro zachování přechylování je i valná většina Čechů, kteří vnímají charakteristickou koncovku jako jeden ze stěžejních prvků českého jazyka. Řada dalších však souhlasí s tím, aby si jednotlivé ženy samy zvolily, jakou podobu má mít jejich příjmení. "Myslím si, že by to měla být volba novomanželů. Někomu to sedí tak a někomu zase jinak," píše v diskusi na sociální síti paní Beáta.

Češi se také z většiny shodují v tom, že cizí příjmení, například ta celebrit, by se rozhodně přechylovat neměla. Někteří z nich dokonce zaznamenali i potíže, které příjmení s koncovkou -ová působí, pokud daná osoba žije v cizině. "Mně chtěli dát pro mého syna koncovku -ová, dokážete si to představit?" svěřila se na facebooku paní Lenka.

S přechylováním ženských příjmení souhlasí například bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd Karel Oliva. "V životě jsem nepotkal cizinku, která by proti tomu protestovala. Buď jsou na to dokonce hrdé, nebo je jim to jedno a pokládají to za libůstku češtiny. Hlavně to vadí Čechům, cizincům to nevadí," vyjádřil se již před časem.