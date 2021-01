Zeman s Babišem poobědvají v Lánech, rodiny musejí zůstat doma

Prezident Miloš Zeman přivítá na obědě v Lánech předsedu vlády Andreje Babiše v neděli 3. ledna. Původně se schůzka měla konat i s rodinnými příslušníky.

S tím ale nesouhlasila řada politiků. “Obyčejný smrtelník málem nenavštíví ani vlastní matku, ale naši národní výtečníci jistě dostanou od ministra zdravotnictví výjimku,“ napsal rozhořčeně na svůj twitter poslanec TOP 09 Tomáš Czernin.

"Je dobře, že ze setkání vynechají rodiny, ale bylo by více než vhodné, kdyby jen neustupovali tlaku a měli dostatečnou kapacitu pochopit, co se má a nemá. To ale od těch dvou čekat nelze," uvedl další poslanec TOP 09 Marek Ženíšek.

Premiér se hájil, že jde o návštěvu v domácnosti. A ty, navzdory nepříznivé epidemické situaci, zakázané nejsou. Ministerstvo vnitra nicméně na svém covidovém webu uvádí: "V současné době je výrazně omezen volný pohyb osob. Z těchto důvodů není povoleno se stýkat s osobami, které nejsou členy vaší domácnosti či rodiny. Není povoleno pořádat či se účastnit večírků, větších setkání ani oslav."

Novoron obd moji rodiny s rodinou pana prezidenta neprobhne. Jak jsem te ekl na Nov, s panem prezidentem jsme se domluvili, e se setkme jen my dva. Abychom dodreli tradici. A s rodinami se potkme a v lepch asech. — Andrej Babi (@AndrejBabis) December 28, 2020

Po kritice, kterou toto setkání vyvolalo, premiér otočil a po domluvě se s hlavou státu sejde jen on. "Já jsem se s panem prezidentem domluvil, že se setkáme jenom my dva, abychom dodrželi tradici. S rodinami se setkáme v lepších časech,“ řekl Babiš televizi Nova.