Roušky od vlády jsou zdravotní riziko, varuje SÚKL! Vyzval poštu k nápravě

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv Česká pošta distribuuje výrobky, které naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku. Při kontrole ale SÚKL zjistil, že na originálním balení roušek a na respirátorech a v návodech k použití je výslovně uvedeno, že výrobce zakazuje jejich další distribuci či používání v případě, že byl u takového prostředku porušen obal nebo nebyly konečnému uživateli zpřístupněny informace od výrobce.

Distribuované respirátory navíc nenesou správné označení CE. To odporuje jak právní úpravě zdravotnických prostředků, tak osobních ochranných prostředků. Navíc je na obalu respirátorů mylně uvedena norma EN 14385 stanovující požadavky na stacionární zdroje znečištění ovzduší.

"Zdůrazňuji, že výzva je určená České poště, nikoliv občanům, kteří předmětné zásilky obdrželi. Je to tedy nyní pošta, která musí konat a vymyslet způsob, jak odvrátit existenci faktického rizika možného ohrožení zdraví milionů uživatelů. K vydání této výzvy nás vedla i skutečnost, že se jedná o část populace, která je v současné době epidemie koronaviru nejvíce riziková," řekla Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.



K okamžitému řešení přistoupil SÚKL i z toho důvodu, že totožné výrobky mají být rozesílány dalším skupinám obyvatel, a hrozí tak opakování protiprávního jednání i v blízké budoucnosti. “ Hlavním posláním naší instituce, kterým se řídíme při veškerých našich krocích, je ochrana zdraví. I kdybychom kontrolu nezahájili tzv. z moci úřední, museli bychom reagovat na desítky podnětů občanů, které nám v této věci přicházejí,“ dodala Storová.

Česká pošta tvrdí, že jí SÚKL ani neměl kontrolovat. “V případě roušek a respirátorů pro občany starší 60 let převzala do přepravy ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. To jasně dokazují i předávací protokoly, které má Česká pošta k dispozici. Z tohoto pohledu neměla kontrola ze strany SÚKL začít, protože SÚKL není oprávněný tyto ochranné pomůcky kontrolovat,“ uvedl pro TN.cz mluvčí pošty Matyáš Vitík. Všechny roušky a respirátory pošta roznesla během úterý až pátku. Aktuálně už tak nemá co napravovat.

Státní ústav pro kontrolu léčiv již dříve zahájil kontrolu českých výrobců ústenek a těch, kteří dodávají i další zdravotnické prostředky přímo související s epidemií koronaviru, a to právě z toho důvodu, aby se na trhu nevyskytovaly výrobky bez příslušné certifikace.





Distribuci roušek zahájila pošta před týdnem. Podívejte se na reportáž: