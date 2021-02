Návrat na Mars! Sledujte unikátní přistání robota na Rudé planetě

Den D pro americkou agenturu NASA se blíží. Ve čtvrtek se pokusí o přistání vozítka Perseverance (Vytrvalost) na povrchu Marsu. Všichni s napětím očekávají, jak proběhne velmi složitý přistávací manévr.

Celé přistání sondy Perseverance budete na TN.cz moci sledovat ŽIVĚ, událost okomentuje předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek.

Sedm minut hrůzy

Přistání na Marsu totiž provede sonda z přeletové trajektorie, nebude před tím parkovat na oběžné dráze. Vlastní přistávací sekvence zabere sedm minut, často se jí proto přezdívá "Sedm minut hrůzy".

"Nejkrizovější část celé mise začne při rychlosti 5,9 km/s vstupem do horních vrstev atmosféry Marsu. V tomto okamžiku vyšle sonda inženýrům na Zemi zprávu o tom, že byl zaznamenán kontakt s atmosférou planety. Tento signál doletí do řídícího střediska NASA ale až za dlouhých 12 minut, ve chvíli, kdy už bude Perseverance pět minut na povrchu Marsu. Jestli je v pořádku, se lidé na vzdálené Zemi dozví právě až po dalších sedmi minutách napjatého očekávání. Pokud se sonda v určený čas neozve, bude to znamením, že přistání asi nedopadlo dobře," popsal předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek.

Jakmile vstoupí sonda do atmosféry, začne se zahřívat její tepelný štít, rozžhaví se na teplotu až 2100 °C. Sonda bude v tu chvíli díky tření výrazně zpomalovat, během asi čtyř minut ztratí až 90 % své rychlosti.

Ve výšce kolem 11 kilometrů nad povrchem Marsu, kdy už by měla mít sonda dostatečně nízkou rychlost, se otevřou padáky a o 20 sekund později dojde k odhození tepelného štítu.

Otevřením padáků ale celý přistávací manévr zdaleka nekončí. Odhozený tepelný štít totiž odhalí radar a kamery, díky kterým bude Perseverance dále řídit svůj sestup. Následně dojde k odhození další části včetně padáků.

Přistávací manévr:

Přistávací modul se po oddělení začne snášet k zemi, brzdit a upravovat svou pozici může díky osmi raketám. Jakmile se celý modul dostane do výšky zhruba 20 metrů, měl by v tu chvíli zpomalit na rychlost 2,7 kilometrů v hodině.

V poslední části letu "Sky crane" (Nebeský jeřáb) spustí Perseverance na speciálních lanech na povrch planety. Jakmile senzory zaznamenají, že je sonda na zemi, lana se oddělí a přistávací modul automaticky odletí do bezpečné vzdálenosti, kde se zřítí k zemi. Sonda by měla dosednout v 21:55 našeho času.

Sonda po dosednutí:

Potvrzení o přistání

Perseverance se ozve inženýrům na Zemi ve chvíli, kdy zaznamená kontakt s atmosférou. Signál ale putuje zpět dlouhých 12 minut, řídící středisko se tak tuto informaci dozví ve chvíli, kdy už bude sonda teoreticky pět minut sedět na povrchu planety. O tom, zda sonda přistání přežila, se lidé dozví až po dalších dlouhých minutách napjatého očekávání.

Jakmile sonda přepne do povrchového módu, zahájí sérii automatických aktivit pro její první den na povrchu Marsu.

O Vytvralosti a Vynalézavosti

Perseverance je sonda o velikosti přibližně středního automobilu a váží 1025 kilogramů. K Marsu odstartovala 30. července 2020 a přistávat bude v oblasti kráteru Jezero, což je kráter, který byl dříve podle vědců skutečně jezerem. Právě proto Perseverance míří na toto místo, jedním z hlavních úkolů sondy je totiž hledat stopy po minulém životě.

Velkou zajímavostí sondy je i to, že si s sebou veze také malý průzkumný vrtulník Ingenuity (Vynalézavost). Pokud půjde vše podle plánu, budou mít lidé poprvé možnost otestovat takový stroj na povrchu cizí planety.

Kromě toho je na palubě sondy sedm vědeckých přístrojů určených pro výzkum povrchových i podpovrchových struktur planety a jejich chemickou analýzu, měření teploty, rychlosti a směru větru, velikosti a tvaru prachových částic, ověření technologií produkce kyslíku z atmosférického oxidu uhličitého, pořizování panoramatických snímků a hledání organických sloučenin.





Předpokládaná trasa roveru:

Dobývání Marsu

Na Marsu je mnohem živěji, než se může zdát. Aktuálně na povrchu pracují dvě výzkumné sondy. Rover Curiosity je na povrchu už od roku 2012 a zkoumá podmínky pro vznik života a analyzuje atmosféru. Od roku 2018 pak provádí průzkum vnitřní struktury Marsu a jeho seismické aktivity sonda InSight.

Pokud půjde vše podle plánu, k sondě Perseverance se v polovině května přidá sonda Tianwen-1. Čína by se tak stala teprve druhou zemí, které se podařilo přistát na Marsu.

Kromě roverů a statických sond zkoumá Mars také řada sond na oběžné dráže. Jsou to Mars Oddysey, Mars Reconnaissance Obriter, sonda Maven, Mars Express, Trace Gas Orbiter, Mangalhán, Al Amal a také čínská Tianwen-1.





První pokusy, úspěchy a současné laboratoře

První pokusy o dobytí Marsu začaly už kolem roku 1960, velká část pokusů byla ale neúspěšná. Velký úspěch zaznamenal program Mariner, sonda Mariner-9 se v roce 1971 stala prvním pozemským satelitem na oběžné dráže jiné planety. Sovětská sonda Mars-3 jako první měkce dosedla na povrch planety, signál ze sondy se ale nepodařilo dešifrovat.

Velmi úspěšný byl program Viking, obě sondy tohoto programu totiž úspěšně přistály na povrchu planety a zpět odeslaly velké množství cenných dat a snímků.

Velkou pozornost pak přitáhla sonda Mars Pathfinder, která s sebou v roce 1997 přivezla na povrch také rover Sojouner. Ten téměř tři měsíce zkoumal okolí sondy a složení kamenů.

Porovnání přistávacích zón jednotlivých roverů:

V roce 1999 byla ztracena sonda Mars Climate Orbiter, při příletu k planetě se sonda dostala do hustších vrstev atmosféry a shořela. Za neúspěchem stálo fatální nedorozumění, jedna část odborníků totiž dělala propočty v imperiálních jednotkách, druhá v jednotkách SI. Ve stejném roce kvůli technické závadě havaroval také Mars Polar Lander.

Už v roce 2001 se na oběžnou dráhu dostala napříkald sonda Mars Oddysey 2001. V roce 2003 nezaznamenala úspěch japonská Nozomi, naopak ESA dostala na orbitu Mars Express. V lednu roku 2004 se dostali na povrch Marsu v rámci mise Mars Exploration Rover Opportunity a Spirit. Následoval Mars Reconnaissance v roce 2006. Rover Curiosity přistál na Marsu v srpnu 2012. U planety pracuje od roku 2014 sonda Mangalján, ve vrchních vrstvách atmosféry sonda Maven.

V roce 2016 byla úspěšná mise ExoMars/Trace Gas Orbiter a jako poslední před letošním příletem tří strojů zakotvila na planetě sonda Insight v roce 2018.