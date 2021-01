Prezidentka zdravotních sester: Nevidíme světlo na konci tunelu!

Únava a nedostatek odpočinku, na druhou stranu také energie, kterou jim dodává každý pacient, kterého se podaří uzdravit. Zdravotní sestry, které nejen v první linii pečují o pacienty, za poslední rok obrátily své pracovní a leckdy i osobní životy naruby.

"Začínali jsme všichni s obrovským nasazením, ale zdravotníci už jsou unavení. Pořád nevidíme světlo na konci tunelu. To, co nám na jaře připadalo jako hrozná situace, byla jen příprava na to, co se děje teď," přibližuje náladu mezi zdravotníky Martina Šochmanová.

Podle ní musí mít každá zdravotní sestra nějaký druh odpočinku, který jí dodává energii. "Co nám ale pomáhá opravdu hodně, je, že pořád pracujeme v kolektivu lidí, které známe a na které se můžeme spolehnout," říká Šochmanová. "U zdravotníků je ta soudržnost hodně znát," dodává.

Na jaře vznikla iniciativa Sestry v záloze. Mnoho ambulancí mělo omezený provoz, a tak sestry z těchto pracovišť nastoupily do nemocnic a začaly pomáhat. "To jsme hodně přivítaly, byla to velká pomoc. Řada sester se také vrátila ze standardních oddělení na jednotky intenzivní péče," říká Šochmanová vděčně.

Na jaře zdravotníky podle Šochmanové hodně podporovala veřejnost. "Lidé jim dávali pocit, že v tom nejsou sami, a pomáhali jim různými sbírkami či jen drobnostmi, které zdravotníky potěšily," nastiňuje prezidentka České asociace sester vlnu solidarity.

Jenže v druhé vlně tyto drobnosti postupně slábnou. "Řada těch firem, která pomáhala nemocnicím v první vlně, má už nyní sama finanční problémy," vysvětluje Šochmanová. "Myslím, že doba už nikdy nebude stejná jako před covidem. Bude to mezník, který nás zasáhl úplně všechny, nejen zdravotníky," dodává.