Senioři by měli dostat 6000 korun jako rouškovné, navrhuje Maláčová

Kolik, jakou formou a hlavně kdy dostanou senioři přidáno, vláda rozhodne v pondělí. Výsledek chtějí lídři hnutí ANO a sociální demokracie prý novinářům prozradit společně.

"Ale já vám to neřeknu, já nechci vzkazovat sociální demokracii. Pan Hamáček mluvil s paní Schillerovou a myslím, že už jsme ve finále, já mám s panem Hamáčkem v pondělí schůzku a potom přijdeme za vámi a řekneme výsledek, který bude vysoce pozitivní," mlžil premiér Andrej Babiš (ANO).

To ministryně práce a sociálních věcí byla konkrétnější. "Já v pondělí předložím na vládu jednorázový důchodový bonus ve výši 6 tisíc korun, my tomu říkáme rouškovné. Pevně doufám, že se to podaří schválit, my bychom chtěli, aby to dostali ještě letos před vánocemi," řekla Maláčová televizi Nova.

Anketa Přivítali byste "rouškovné" pro seniory? Ano, zaslouží si to 69 324 hlasů Ne, stát je příliš zadlužený 31 146 hlasů Je mi to jedno 0 2 hlasy Hlasovalo 472 lidí.

V souvislosti s důchody se původně hovořilo o možnosti, že by k zákonné valorizaci, která příští rok bude zhruba 840 korun, senioři dostali navíc několik stovek měsíčně.

"Tak jak jsem vnímal i technické možnosti pro výplatu příspěvku a dopady toho navýšení na další valorizace, je jednodušší to udělat tím jednorázovým příspěvkem," prohlásil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

"Na jednorázovém letošním příspěvku pro seniory je v koalici shoda. O jeho výši se budeme bavit v následujících týdnech," ubezpečila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podle opozice ale se členové vlády předhání v uplácení a rozdávání předvolebních pozorností.

"Připomíná mi to předvolební generátor náhodných čísel, nikdo neříká, kde se ty peníze vezmou, kdo to zaplatí," domnívá se poslanec Martin Kupka (ODS). "To je předvolební dáreček, protože my jsme před dvěma lety navrhovali zvýšit důchody rodičům, které vychovávají děti a tehdy to vláda smetla ze stolu," dodává šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.

"Tady se jedná o nesystémové řešení, které my ale podpoříme, protože jsme pro zvýšení důchodů, ale místo, aby vláda dávala tyto jednorázové úplatky před volbami, protože spoléhají na to, že důchodci mají krátkou paměť, tak je lepšéí, aby se schválilo systémové řešení," domnívá se Tomio Okamura, předseda hnutí SPD.

Státní kasu by to stálo přes 17 miliard korun. Definitivní jasno bude v pondělí po jednání vlády.