Seznámili se před více než 70 lety! Manželé oslavili platinovou svatbu

Sedmdesát let spolu a stále šťastni. Čtyřiadevadesátiletý Zdeněk Pavlík a jeho o pět let mladší žena Věře oslavili v pátek výročí svatby. Brali se 18. dubna 1949 v Nové Pace. Ve stejném roce, kdy Emil Zátopek překonal poprvé světový rekord v běhu na deset kilometrů, a byla vyhlášena Čínská lidová republika.



“Mně bylo šestnáct, když jsme se seznámili. Když mi bylo devatenáct, tak jsme se vzali,“ řekla manželka Věra Pavlíková. První roky po seznámení ale prožili odděleně a jen si dopisovali. “Já jsem byl přeložený na hranice, a když jsem odjížděl, tak mě přišla vyprovodit, aniž bych jí zval,“ vzpomíná Pavlík.



Po čtyřleté známosti se vzali. Mají tři dcery Lenku, Zinu a Táňu. “Já bych řekla, že je to až neuvěřitelné, vůbec to číslo sedmdesát zní neuvěřitelně,“ prohlásila dcera Táňa Dupalová.

A vypadá to, že dlouholetá manželství mají Pavlíkovi v krvi. “Příští rok máme zlatou svatbu,“ svěřila se další dcera Lenka Vágnerová.



I přes tak dlouhé soužití, si pan Pavlík stále pamatuje jejich první polibek. “Zastavili jsme se na hrázi rybníka pod košatými vrbami a tam jsme se poprvé políbili,“ popsal Pavlík.



A jaký je jejich recept na šťastné a dlouholeté manželství? “Na to recept není, to záleží na těch dvou lidech, prostě jak ten život berou,“ usmívá se Pavlíková. I když manželé Pavlíkovi oslavili úctyhodný sedmdesát let, na světový rekord ještě pár let ztrácí, ten drží indický pár, který je spolu už celých devadesát let.