Silvinka (14) se probudila! Po zásahu tornádem byla v kritickém stavu

Silvie jela autobusem, který tornádo vymrštilo do vzduchu jako hračku a praštilo s ním o 30 metrů vzdálenou drážní budovu. 14letou dívku v kritickém stavu letecky trasnportovali do nemocnice ve Vídni. Po týdnu ji probudili z umělého spánku, v pondělí ji čeká další operace.

Z vídeňské nemocnice přišla po týdnu pozitivní zpráva. Těžce zraněnou Silvii po týdnu probudili z umělého spánku. Portál Seznam Zprávy to řekla její maminka.

Náročný boj ale nekončí. Dívka má rozbitou hlavu, pořezaný obličej, rozdrcenou nohu a zlomené tři krční obratle. V pondělí jí budou lékaři operovat nohu, na které jí chybí tkáň. "Na té druhé, rozdrcené noze zatím nehýbá prsty. Ale snad se tam pomalinku vrací cit. Má udělaný i vývod z plic. Čekáme na další vyšetření prasklých obratlů. Musí si být jistí, že když s ní budou lékaři manipulovat, aby jí ještě víc neublížili," popsala paní Macková.

Doktorka rodičům řekla, že mohou být rádi, že to jejich dcera přežila. "Když jsem ten autobus viděla, tak jsem si myslela, že se jdu podívat na dítě, které tam už není," přiznala maminka Silvinky.

Maminko, autobus už nikdy...

Dívku našli až několik hodin poté, co ničivé tornádo s autobusem praštilo o drážní budovu. Už byla tma, když paní Macková spatřila svou dceru celou od bláta. "Když mne viděla, tak její první slova byla: Maminko, já už nikdy nepojedu žádným autobusem. Už nikdy nikam nepojedu," uvedla pro Seznam Zprávy.

Přátelé Mackových, jejichž starší dcera bojuje s onkologickými problémy, pro ně po úderu tornáda zorganizovali sbírku. Měla trvat dva měsíce, už za dva dny ale dali lidé dohromady přes osm milionů korun. Rodina ji tak ukončila předčasně s tím, že pomoc potřebují i stovky dalších.

"Vůbec jsem to nečekala. Jsem za to moc vděčná a všem děkuji. Silvinka se bude učit znovu chodit, takže musíme udělat bezbariérové vstupy. Máme malé místnosti, takže jestli bude mít Silvinka vozíček, tak se tam bude špatně pohybovat. Budeme muset vymyslet, co dál. Jsem za pomoc lidí strašně vděčná, bez nich bychom to nedali,“ uzavřela paní Macková.

