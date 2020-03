Škola začne až v září, připustil ministr Vojtěch! Studenti netuší, co bude

"Troufám si tvrdit, že se bavíme o dvou až třech měsících, kdy se budeme vypořádávat s touto epidemií. A to je někde na přelomu května, června. Takže pak se budeme muset dohodnout s panem ministrem, jak k tomu přistoupit. Je možné, že škola začne až v září,“ připustil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru pro DVTV.

Nápor pro rodiče, kteří se musí starat doma o děti, a nesmí s nimi vycházet na hřiště a do heren, tak pravděpodobně bude ještě nějakou dobu trvat. Také pro studenty představuje tento odklad mnoho komplikací. Jak se bude řešit neukončený školní rok? Začne se v září novým školním rokem, nebo bude "nějak" pokračovat tento? Co letošní maturity? Ministra školství Roberta Plagu čeká mnoho problémů, které bude muset vyřešit.

Adam Vojtěch v rozhovoru naznačil, že ministr školství už se na situaci připravuje. "Nějaké řešení, odložení těch maturitních zkoušek, které je dáno zákonem v případě státních maturit, vím, že pan ministr se chystá brzy předložit,“ uvedl ministr zdravotnictví k tématu školství.

Novým opatřením, které už ministerstvo zavedlo je zápis prvňáčků na dálku. Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Zpisy prvk letos probhnou na dlku. To je hlavn zprva z mimodnho opaten, kter jsme vydali v souvislosti s mimodnmi opatenmi v R. Jak by mly zpisy probhat, to najdete na webu MMT https://t.co/euzgzBsk3q