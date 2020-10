Školačka strčila do kapsy vědce. Její objev by mohl vést k léčbě Covidu

Během toho, co se vědci z celého světa snaží objevit lék na koronavirus, teprve čtrnáctiletá školačka z Texasu Anika Chebrolu učinila objev, který by k objevení léku mohl opravdu směřovat. Velký objev se ji přitom podařil v rámci vědecké soutěže pro studenty 5. až 8. tříd.



Anika ve svém projektu objevila molekulu olova, která je schopná se vázat na protein virusu SARS-CoV-2, jenž způsobuje nemoc Covid-19. Školaččin objev byl prvně pouze obyčejná náhoda, jelikož se pomocí počítačové simulace snažila získat sloučeninu olova, která by byla schopná se vázat na protein obyčejné chřipky.

Congratulations to Anika Chebrolu, America's Top #YoungScientist of 2020! Learn more about her winning 3M @DiscoveryEd Young Scientist Challenge invention: https://t.co/Vgn7jgUO6Z pic.twitter.com/uJ6bDKu0GI