Školy v pondělí zůstanou ve čtvrtém stupni, i když vláda rozvolní opatření

O tom, zda ČR bude moci přejít do třetího stupně a rozvolnit některá opatření včetně těch, které se týkají výuky, rozhodne vláda v neděli. Nová pravidla by pak měla vejít v platnost hned od pondělí.

"V současné době jsme ve čtvrtém stupni a o případném přechodu do nižšího stupně se bude rozhodovat až na základě dat. Rozhodující bude pozice ministerstva zdravotnictví," potvrdila v pátek pro TN.cz mluvčí MŠMT Aneta Lednová a doplnila, proč školy nepřejdou na třetí stupeň hned od pondělí. "Ministerstvo školství bude postupovat obdobně jako v předchozích případech, oznámí školám informaci a dá jim dostatečný čas na přípravu," uvedla Lednová.

Aktuálně mají prezenční výuku děti v mateřských a speciálních školách a na prvním stupni základních škol. Střídavě prezenční a distanční výuku mají žáci na druhém stupni. Na středních, vyšších odborných a vysokých školách se až na výjimky učí distančně.

Přechodem do nižšího stupně by podle tabulky PES mohli do škol všichni studenti středních a vyšších odborných škol. Do školy by chodili každý druhý týden podobně jako děti na druhém stupni ZŠ. Vysokoškolští studenti by nadále studovali na dálku s výjimkou prvních ročníků.