Vláda projedná další zákazy a nařízení, ty současné nestačí

V pondělí vláda prodiskutuje možné prodloužení a zpřísnění současných opatření. Podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) aktuální nařízení nefungují. Z toho viní zejména nezodpovědné občany. Ministerstvo zdravotnictví by také mělo předložit projekt na urychlení testů i trasování. Tisková konference po jednání vlády je plánovaná na 16:00, sledujte ji ŽIVĚ na TN.cz.

"Je mi to velice líto, ale nemám pro vás dobré zprávy. Pandemie Covidu-19 skutečně roste a naše čísla jsou katastrofální. Opatření, která jsme přijali na vládě, nefungují. Musel by se asi stát zázrak, aby zafungovala," vyjádřil se ve videu, které zveřejnil na YouTube premiér Andrej Babiš.

Vláda v pondělí projedná možná další omezení nebo zpřísnění těch platných. Na nedodržování nařízení ze strany občanů si stěžoval i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), který má tento týden ve své funkci skončit. "Já myslím, že lidé na to kašlali doposud. Roušku jsem neměl dvě sekundy. To je jediné, co jsem teoreticky porušil," vyjádřil se.

Ministerstvo zdravotnictví podle premiéra Babiše musí předložit projekt, který by napomohl k urychlení testování na covid i rychlejšímu trasování. Přiznal, že stát nestíhá dohledávat kontakty.

Zástupci vlády projednají také návrh ministerstva pro místní rozvoj ohledně nákladů na digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. Náklady se podle návrhu vyšplhají na 1,25 miliardy korun, více než 80 % se ale plánuje uhradit z dotací EU.

Vláda bude jednat také o zákonné povinnosti pro pobytová sociální zařízení. Ta by nově musela povinně vybavit své prostory požární signalizací. Projednávat se bude také návrh na dar ve výši 60 milionů korun, který má putovat do Iráku, Libye a Jordánska jako součást programu Pomoc na místě.

Na programu jednání je také návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) ohledně nového předsedy Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Tím má být jmenován expert na ústavní právo Jan Kudrna.