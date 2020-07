Slovensko, Švédsko, Chorvatsko… Češi přivezli Covid-19 ze šesti zemí

Celkem v šesti zemích se od začátku července nakazili Češi. Celkem jde o devět případů. V rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj jde o zanedbatelná čísla. Podchytávat se daří také šíření nákazy z ohnisek v Česku.

Podle Duška zaznamenal jeho ústav od 1. do 11. července devět Čechů, kteří s nákazou přijeli ze zahraničí. "Je to v Chorvatsku jeden. Potom Velká Británie jeden, Maďarsko jeden, Srbsko jeden, Slovensko tři, Švédsko dva. To je celé," vyjmenoval Dušek případy dovezené nákazy.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ale případy dovezené nákazy pečlivě sleduje, protože podle ředitele Duška mohou v Česku v budoucnu vzniknout malá ohniska kolem přivezeného případu nákazy.

"K tomu dojít musí, tomu se nedá vyhnout. V tuto chvíli to ale opravdu není nic alarmujícího. A já z těch dat nevidím důvod k poplašné zprávě," dodal Dušek.

Podle něj se také pozitivně vyvíjejí všechny případy většího šíření nákazy, které hygienici v posledních dnech v Česku zaznamenali. Na Kutnohorsku i Jihlavsku se podařilo nákazu podchytit.

"Pokud jde o to největší skutečné ohnisko na Karvinsku, tak i tam je zatím v tuto chvíli vývoj pozitivní. Po masivních nárůstech, které jsou týden a něco staré, pozorujeme setrvalý pokles nově diagnostikovaných pacientů, i když v tom mohl hrát určitou roli víkend, takže uvidíme, co se teď stane během dvou nebo tří dnů, ale v žádném případě není patrná eskalace," dodal Dušek v rozhovoru pro Radiožurnál.

Za pozitivní považuje také to, že mezi nově nakaženými jsou zpravidla jen nejbližší příbuzní těch, kteří se virem nakazili, a nemoc se výrazně plošně nešíří, a pak také to, že většina pozitivně testovaných má mírné nebo žádné příznaky.