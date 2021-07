Slovensko zavádí karanténu pro neočkované turisty! Češi už ruší zájezdy

Slovensko se připravuje na přísnější podmínky pro vstup do země, někteří turisté budou muset po příjezdu do karantény. Slováci už nyní ví, že desítky tisíc turistů kvůli opatření nepřijedou. Někteří už zrušili své rezervace v hotelích. O výjimkách pro Čechy se zatím neuvažuje.

Podmínky pro cestování na Slovensko se mění, od 9. července musí neočkovaní turisté po vstupu do země nastoupit do izolace v domácím prostředí. Ta skončí po 14 dnech, pokud budou lidé bezpříznakoví, nebo negativním výsledkem PCR testu, který lze podstoupit nejdříve pět dní po příjezdu do země.

Zpřísnění opatření se už teď podepisuje na cestovním ruchu. Slováci už museli podle portálu tvnoviny.sk vyškrtnout ze seznamu lidí směřujících na Slovensko kolem 150 tisíc Čechů, kteří kvůli opatření ruší dovolenou, mnoho z nich totiž chtělo vyrazit na Slovensko jen na pár dní.

Podnikatelé se teď bojí i toho, že by se čeští turisté mohli přestat vracet, jako tomu bylo u Poláků po zavedení eura. Podle slovenského ministra zahraničních věcí se výjimky pro Čechy zatím nechytají.

Slovensko se zpřísněním podmínek snaží zabránit nástupu třetí vlny a šíření nakažlivější mutace koronaviru. Majitelé restaurací a hotelů doufají, že podniky zaplní domácí turisté, už nyní ale počítají s tím, že se bude jednat o horší sezónu než v roce 2019.