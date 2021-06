Do práce jen čtyři dny v týdnu? Na Slovensku to už navrhují. ANKETA

Slovenská opoziční strana Smer-SD přišla s návrhem na zkrácení pracovní doby. V rámci novelizace zákoníku práce chce prosadit zkrácení pracovního týdne. Lidé by podle návrhu chodili do práce jen čtyři dny v týdnu. V Česku se o kratším pracovním týdnu zatím pouze hovoří.

Čtyřdenní pracovní týden má být podle návrhu opoziční strany Smer-SD o možnosti dohody mezi odboráři a zaměstnavatelem, uvádí portál tvnoviny.sk. Zkrácení pracovního týdne chce navrhnout v rámci novelizace zákoníku práce.

Podle předsedy strany Roberta Fica by množství lidí bylo ochotno v rámci čtyřdenního pracovního týdne pracovat denně o hodinu více. "Pořád by to bylo dohromady méně, kdyby byl pátek volný, než je dnes při pěti pracovních dnech," řekl Fico.

Podle něj by to mělo výrazný vliv na produktivitu práce, protože lidé jsou nejproduktivnější právě v prvních čtyřech dnech.

Čtyřtýdenní pracovní týden prosazuje v Česku například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta během debaty v Politickém klubu FSV UK uvedla, že po vyřešení krize vyvolané koronavirem přijde digitalizace a automatizace, kvůli čemuž podle ní mnoho lidí přijde o práci, pokud ke zkrácení pracovního týdne nedojde. Prvním krokem by podle ministryně mělo být zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně.