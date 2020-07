Slovinci vyškrtli ČR ze seznamu zemí bez rizika. Turisté musí do karantény

Slovinsko přesunulo několik států ze "zelené zóny" do rizikovější žluté. Týká se to Česka, ale také sousedního Chorvatska nebo Francie. Lidé tak po překročení hranic budou muset do 14denní karantény. Existuje ale celá řada výjimek.

Slovinsko se rozhodlo ze seznamu bezpečných zemí odstranit Česko, Chorvatsko a Francii kvůli nárůstu počtu nakažených koronavirem. Omezení pro obyvatele těchto zemí má platit od soboty. Během pátku by měli Slovinci upřesnit podrobnosti, uvedlo české ministerstvo zahraničí.

Češi, Chorvaté a Francouzi budou nově muset po vstupu do Slovinska do dvoutýdenní karantény. Výjimka platí pro turisty, kteří na území země vlastní nemovitost, nebo ty, kteří si pobyt zarezervovali do 4. července, tedy do soboty, kdy nařízení vstoupí v platnost.

Už dříve mluvčí vlády Jelko Kacin vysvětlil, co žlutá zóna znamená pro obyvatele Slovinska. "Občané nebo cizinci s přechodným či trvalým pobytem nemusí při návratu ze zemí EU nebo Schengenského prostoru do karantény. Pro ostatní je 14denní karanténa povinná," sdělil.

Pokud míříte do Chorvatska a Slovinskem jen projíždíte, změna se vás příliš nedotkne. Slovinci ale budou na hranicích kontrolovat cestovní doklady, budete také muset prokázal účel a cíl cesty. V zemi nesmíte přenocovat a do cílové destinace musíte zamířit přímou cestou.

Jedinou výjimkou je zastávka na čerpací stanici kvůli doplnění paliva nebo návštěvě toalety. O přesných podmínkách by měl český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) jednat se slovinským protějškem Karlem Erjavecem.

Zatímco Česko, Chorvatsko a Slovinsko jsou kvůli nárůstu nových případů nově ve žluté zóně, Belgie a Nizozemsko se přesunuly do zelené. Podle Kacina je to proto, že tamní počet nakažených klesl pod 10 na 100 tisíc obyvatel.





Do Chorvatska začal jezdit přímý vlakový spoj z Prahy. Podívejte se na reportáž: