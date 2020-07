Petříček představí pravidla pro cesty do Slovinska. Situaci řeší i Babiš

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) jedná o aktuálních opatřeních při cestování do Slovinska se svým protějškem. Následný brífink budete moci sledovat v přímém přenosu. To, aby Česko znovu patřilo na seznam bezpečných zemí, chce řešit i premiér Andrej Babiš (ANO).

Petříček na 12:30 svolal tiskovou konferenci, na které se chce vyjádřit k cestování do Slovinska. Podrobnosti k rozhodnutí Slovinců vyřadit Česko ze seznamu bezpečných zemí zjišťuje u svého protějšku Karla Erjavece. Brífink budete moci sledovat v přímém přenosu na TN.cz.

Situaci už řeší také český premiér. "Ráno jsem psal slovinskému premiérovi, abych ho informoval, že není důvod, aby nás Slovinsko dávalo do jiné zóny. Doufejme, že to Slovinsko zohlední a upustí od toho opatření," sdělil Babiš novinářům před odletem na jednání Visegrádské čtyřky ve Varšavě.

Se slovinským premiérem Janezem Janšou si telefonoval, prý o novém opatření rozhodli epidemiologové. Janša se ale podle Babiše chystá s odborníky všechno ještě jednou probrat.

Podle Babiše je nesmyslné vyřadit Česko ze seznamu bezpečných zemí, protože současný nárůst nových případů je pouze lokální záležitostí. K šíření nemoci po celé republice podle něj nedochází, proto ani není důvod k větším obavám. To chce prý zdůraznit i partnerům z V4.

Slovinsko chce od soboty přeřadit Česko, Chorvatsko a Francii z takzvané zelené do žluté zóny. Znamenalo by to, že turisté z těchto zemí by po příjezdu putovali do karantény. Existuje ale celá řada výjimek, mezi které patří i průjezd Slovinskem. Ten je nadále možný. Více informací zde.