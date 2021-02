Smartwings vrací na oblohu Boeing 737 Max. První stroj vzlétne z Prahy

Letecká společnost Smartwings se zřejmě jako první dopravce v Evropě vrátí k používání letadla Boeing 737 Max. První stroj by měl odstartovat už v sobotu 20. února z pražského Letiště Václava Havla.

Aerolinky zároveň uvedly, že svým cestujícím až do konce června umožní bezplatně změnit rezervaci, pokud nebudou chtít letět s tímto typem letadla. Stroje se do vzduchu vrátí po téměř dvou letech.

V sobotu 20. února ve 12:00 mají Smartwings nasadit 737 Max na let QS2040 z Prahy do Las Palmas na ostrově Gran Canaria. Ukazují to data z rezervačního systému, informuje portál zdopravy.cz.

Dalších šest letadel, které mají Smartwings ve své flotile, chtějí nasadit postupně do začátku letní sezóny. "V současné době probíhají aktualizace softwaru a hardwaru, navazující kontroly a výcvik pilotů na simulátorech. Před znovuzavedením do provozu budou také u každého letounu provedeny ověřovací lety," uvedla společnost Smartwings na svém webu.

Ppravy na nvrat #737MAX u odstartovaly tak pro nae piloty. Ty ek pedepsan vcvik na simultoru doprovzen souvisejcm briefingem a debriefingem. pic.twitter.com/WSWNihpzXf — Smartwings (@SmartwingsGroup) February 12, 2021

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) v lednu po dlouhých 22 měsících povolila opětovný provoz letadel Boeing 737 MAX na evropských letištích. Letadla byla původně stažena po dvou velmi vážných incidentech, při kterých přišlo o život celkem 346 lidí.