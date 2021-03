Smutná zpráva: S koronavirem v Česku zemřela malá dívenka

Ze zveřejněné statistiky na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR vyplývá, že šlo o dívenku, které nebylo 15 let. O tom, z jakého kraje pocházela či kolik ji bylo přesně let, se ovšem ze statistiky nedá vyčíst.



Sdílnější nemohla být kvůli ochraně osobních údajů ani mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky Lenka Svobodová. Potvrdila ovšem, že data jsou správná. Holčička měla zemřít 22. února letošního roku.

Přehled úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 podle pohlaví a věku



Již dříve se vyrojilo několik zpráv ohledně smrti dětí v souvislosti s koronavirem. První zpráva se objevila v listopadu loňského roku - mělo jít o chlapce z Ostravska. Vzápětí se ovšem ukázalo, že se jedná o chybu v datech a žádné dítě nezemřelo. Chyba mohla vzniknout tak, že přetížená nemocnice špatně zadala statistické údaje.



Druhá zmínka o mrtvém dítěti zasáhla Česko v polovině prosince. Ženě, která onemocněla covidem, se narodilo mrtvé miminko. Ze statistiky bylo ovšem po necelých dvou týdnech smazáno.



"Došlo ke smazání záznamu o úmrtí ve věku 0 let, neboť se nejednalo o úmrtí, ale o porod mrtvě narozeného dítěte s covid-19. Toto mrtvě narozené dítě není započítáno mezi zemřelé," řekla dříve Svobodová z ÚZIS. Věková kategorie 0-14 let tak zůstala v Česku i nadále bez oběti koronaviru. To se ovšem změnilo ve středu.



Celkem s koronavirem v Česku zemřelo 20 652 lidí. Nejvíce ve věkové kategorii 75-84 let. Ze statistik také vyplývá, že častěji s onemocněním covid-19 umírají muži, kterých zemřelo o necelých 3 tisíce více než žen. Co se týká mladých lidí, tak tři muži ve věkové kategorii 15-24 let zemřeli s covidem. Ve věku 25 až 34 let zemřelo celkem 40 lidí.