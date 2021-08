Smutné příběhy obětí střelce z Anglie: Umírající otec bránil tříletou dceru

Hromadná střelba v anglickém městě Plymouth si ve čtvrtek večer vyžádala životy šesti lidí včetně útočníka. Veřejnost se nyní pomalu dozvídá tragické osudy obětí 22letého Jakea Davisona, které byly ve většině případů jen ve špatnou chvíli na špatném místě.

První obětí mladého muže, kterého britská média zařadila do takzvané "incel scény", která spojuje osoby neschopné navázat sexuální vztahy, byla jeho 51letá matka Maxine.

Když zastřelil matku, která měla rakovinu, tak vyběhl před dům. Právě tam potkal 43letého Lee Martyna a jeho tříletou adoptovanou dceru Sophie, která tlačila dětský kočárek.

Jejich boj o život deníku Daily Mail popsal náhodný svědek. "Muž utíkal pryč s malou holčičkou, která při běhu tlačila dětský kočárek. Nebyl slyšet žádný hluk ani křik, jen běželi. Ten chlap se zbraní se zastavil asi 15 stop (zhruba 4,5 metru) od nich, zvedl zbraň k rameni a střelil muže do zad. Ten spadl na svou dceru a chránil ji, i když už asi umíral," řekl svědek.

Davison podle něj následně přistoupil k obětem, postavil se nad ně a znovu vystřelil. "Vypadalo to, že nejprve střelil toho muže do hlavy a pak do těla. Myslím, že ten výstřel prošel a zabil i to dítě," dodal svědek.

Otec s dcerou byli převezeni do nemocnice, kde shodou náhod pracovala Leeova manželka Becky. Zdravotníkům se je ale už nepodařilo zachránit.

22letý muž mezitím pokračoval v šíleném řádění. Postřelil také i 33letého Bena Parsonage a jeho 53letou matku Michelle, kteří chtěli pomoci Leeovi a jeho malé dcerce. Oba utrpěli vážná zranění, ale přežili.

Takové štěstí ovšem neměl 59letý Stephen Washington, který zrovna venčil své dva psy. Davison následně přešel ulici a zastřelil 66letou Kate Shepherdovou. Podle svědka na ni ani nepromluvil a prostě ji střelil, když stála před kadeřnictvím a kouřila cigaretu.

Následně střelec obrátil zbraň proti sobě, aby ho nemohla zatknout policie. Podobné tragické události v Británii nejsou obvyklé. Naposledy tam v roce 2010 zastřelil muž svého bratra-dvojče a právníka. Spouštěčem byl nejspíše dědický spor. Následně zabil deset dalších lidí a zhruba stejný počet jich zranil. Poté se sám zastřelil.

Podle záběrů k tragédii došlo v obyčejné a poklidné ulici: