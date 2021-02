Sonda Perseverance posílá první fotky. Takhle to vypadá na Marsu!

Celý svět s napětím očekával, zda se ve čtvrtek povede ambiciózní přistání vesmírné sondy Perseverance na Marsu. Po kritických sedmi minutách přišla do řídícího střediska úžasná zpráva, robot úspěšně dosedl na povrch planety. Tím ale celá mise nekončí, naopak teprve začíná a sonda ani během svého prvního dne na Rudé planetě nezahálí.

Sonda Perseverance úspěšně přistála. Úžasná zpráva obletěla ve čtvrtek večer celý svět. Nejen nadšenci do kosmonautiky sledovali velmi složitý manévr, při kterém sonda přistávala přímo z příletové dráhy.

Zatímco jeden tým bouřlivě oslavoval, další okamžitě začal s přípravou sondy Perseverance na její první den na Marsu, který se označuje jako Sol 0. Rover krátce po přistání poslal na Zemi první obrázky z kamer vpředu a vzadu na vozítku.

Předpokládá se, že mise bude trvat nejméně jeden marsovský rok, což je okolo 687 pozemských dní. A vědci NASA budou mít plné ruce práce.

Perseverance je zatím největší, váží 1026 kilogramů, a nejpokročilejší rover, který na Marsu přistál. Řídící tým teď bude nyní několik týdnů testovat, jestli je robot v pořádku, až následně se začne s výzkumem kráteru Jezero.

Rover bude zkoumat kameny a usazeniny v kráteru, který byl podle vědců dříve jezerem. Zkoumat budou také to, co by mělo být deltou řeky. Tato část výzkumu má vědcům ukázat, jaké bylo na Marsu podnebí a odhalit více o složení půdy regionu.

Dalším zásadním cílem mise je hledání prastarého života. Rover je navrhnut tak, aby sbíral vzorky, NASA ve spolupráci s ESA plánuje, že se tyto vzorky dostanou zpět na Zemi. Perseverance má za úkol sbírat vzorky, které následně nechá na povrchu Marsu pro další návratové mise.

Ještě před samotným hledáním prastarého života a sbíráním vzorků by měla Perseverance vypustit marsovskou helikoptéru Ingenuity. Tu by měl rover vypustit až po všech testech, které mají ověřit funkčnost všech přístrojů.

Následně ale čeká NASA další velký krok. Tím je první let Ingenuity na jiné planetě. V případě úspěšných letů by se vědcům otevřel nový prostor pro výzkum. Vrtulník totiž nemusí jen zkoumat cestu pro rover, ale dostane se i na místa, kam se vozítka ani lidé nikdy nedostanou.

